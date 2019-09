Trump sa nechce stretnúť s Rúháním: Rokovania s USA vylučuje aj Irán

Hassan Rúhání

Zdroj: SITA/AP/Iranian Presidency Office

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že by sa so svojím iránskym náprotivkom Hasanom Rúháním v rámci budúcotýždňovej všeobecnej rozpravy Valného zhromaždenia OSN v New Yorku radšej nestretol, ale nič nevylučuje. Informovala o tom agentúra AFP.