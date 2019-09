Úplný stredovek: Mladý Brit po hádke s družkou hodil svojho synčeka (†1) z mosta do rieky

MANCHESTER - V stredoveku hádzali z mosta do rieky údajné bosorky, dodnes sa tak na dedine zbavujú neželaných šteniat či mačiat. Inšpiroval sa mladík (22) týmito neľudskými skutkami? Vraj sa pohádal s tehotnou družkou a vyvŕšil sa na nevinnom synovi. Dieťa v koši hodil z mosta do rieky Irwell. Potom odišiel do krčmy.

Šokovaní svedkovia v stredu popoludní videli, ako muž identifikovaný ako Zak Bennett-Eko (22) hodil z mosta kôš s dieťaťom do rieky. Údajný vrah potom vošiel do neďalekého pubu Lock Keeper v Radcliffe. Barmanka pracujúca v krčme uviedla, že muž požiadal o drink, ale povedal, že nemá peniaze. „Potom dnu vbehli viacerí ľudia s krikom, že v rieke je dieťa,“ dodala barmanka. Ďalší svedok uviedol: „Bolo to veľmi malé dieťa, myslel som si, že je to bábika, keď som ho videl v rieke. O tom množstve policajtov som si hneď pomyslel, že asi niekoho naháňajú.“ Zdroj: FB/E. B. Barmanka opísala, čo robil vrah: „Sedel tam a hľadel do prázdna, nehýbal sa, jeden zo zákazníkov teda zavolal políciu a ten muž povedal len toľko, že hodil svoje dieťa do rieky. Všetci boli rozčúlení a zdesení, len on nie. Sedel, hľadel a nehýbal sa.“ Anastasia Wardová, ktorá žije pri moste, povedala: „Videla som matku prechádzať sa s dieťaťom tu naokolo okolo 16.00. Asi o 16.25 pristála na moste helikoptéra, prišlo viac policajtov, ako som kedy videla, a davy ľudí.“ Záchranári vytiahli dieťa z vody asi sto metrov po prúde od mosta a snažili sa ho oživiť. Previezli ho do nemocnice, ale krátko nato zomrelo. Muža v krčme zatkla polícia, začalo sa vyšetrovanie vraždy.

Zdroj: Manchester Police