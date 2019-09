Češku Petru odsúdili na 30 rokov za vraždu: Lístok na slobodu! Porodila chlapčeka, otec je neznámy

Priebeh pôrodu bol podľa odsúdenej normálny. Žena porodila v piatok a potom odišla domov na reverz. Informovala o tom televízia Prima, ktorá Janákovú zahalenú kapucňou a okuliarmi dokonca vyspovedala.

Otehotnela vo väzbe

Janáková otehotnela priamo vo väzbe v Hradci Králové. O tom, kto je otcom dieťaťa, však zaryto mlčí. Na otázku redaktora, či išlo o zámerný krok, aby sa dostala na slobodu, zaznelo z jej strany jasné nie. „Vôbec som nevedela, že takýto zákon existuje,“ povedala.

Nepriblížila ani či má na slobode nejaké plány. Každý deň sa podľa nej vyskytnú nové situácie a je v štádiu riešenia, čo bude robiť.

Obavy z úteku

Češka má aj syna z predchádzajúceho manželstva. Šokujúce je, že exmanžel jej ho musí dávať a sám povedal, že nemá inú možnosť, keďže mu to nariadili úrady. Bližšie sa však k situácii nechcel vyjadrovať.

Rodina sa ale obáva, že by Janáková mohla utiecť aj s jej deťmi. „Aby si proste nezobrala chlapca, nekúpila letenku a aby sa s ním nestratila," znelo vyjadrenie pre televíziu. Odsúdená však údajne nechce odísť z krajiny. „Nemám v pláne nikam utekať, nemám vodičák ani cestovný pas a nikdy som nemala," vyjadrila sa pred kamerou.

Vrátili jej doklady, polícii sa hlásiť nemusí

Janáková by sa do väzenia mala vrátiť najmenej rok od pôrodu. Spoza mreží sa dostala už v polovici júna, dôvodom bolo spomínané tehotenstvo. Teraz si užíva úplnú slobodu, keďže zákon neukladá žiadne obmedzenia počas prerušenia trestu a vrátili jej aj doklady. Dokonca nemá povinnosť sa pravidelne hlásiť na žiadne kontroly či byť k dispozícii polícii.

"Akonáhle porodí, bude rok na slobode úplne mimo kompetencie väzenskej služby. Potom by mala nastúpiť späť do väzenia," povedala Právu hovorkyňa Generálneho riaditeľstva Väzenskej služby ČR Petra Kučerová. "Je to celé v réžii súdu. Polícia nemá jediný zákonný dôvod ju obmedzovať na slobode. Vieme o tom, a nemôžeme s tým čokoľvek robiť," priblížila aj královohradecká policajná hovorkyňa Ivana Ježková.

Špekulácie o otcovi

O tom, kto je otcom dieťaťa, stále kolujú rôzne špekulácie. Tie by však mali vyvrátiť práve testy DNA.

Okolo Vianoc síce odsúdená mala vo väzobnej väznici v Hradci Králové mužskú návštevu, dvojica však nebola ani na chvíľu osamote. Práve preto sa hovorí o tom, že otcom by mohol byť dozorca či iný väzeň.

Vražda zberateľa

Na vražde sa okrem Janákovej podieľal 31. júla 2017 tiež jej vtedajší manžel Jaroslav Janák. Zberateľa mincí a známok z Prahy Evžena vylákal pár pod zámienkou obchodu na schôdzku a Janáková ho pri spoločnej jazde autom v blízkosti kúpeľov Bělohrad strelila zozadu do hlavy. Janák potom telo odtiahol do kukuričného poľa a mužovi zobral telefón, doklady a 34-tisíc český korún (cca 1330 eur).

Manželia Janákovci sa tiež dvakrát neúspešne pokúsili zavraždiť svojho zamestnanca z herne v Novej Pake. Naviedol ich na to ich spoluobžalovaný Martin Herzán, ktorý uzavrel so zamýšľanou obeťou životnú poistku a s Janákom sa dohovoril, že sa o peniaze vyplatené poisťovňou rozdelia.

Herzán si za navádzanie na vraždu odsedí osem rokov. Janákovci podľa súdov pripravovali aj ďalšie dve lúpežné vraždy zberateľov. Janák, ktorý sa priznal pri policajných výsluchoch a usvedčil aj svoju vtedajšiu ženu a Herzána, dostal trest 28 rokov.