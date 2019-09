FOTO Hurikán Dorian sa presunul nad územie Spojených štátov: Pustoší Severnú Karolínu

Dorian zasiahol pobrežie Severnej Karolíny silným vetrom, dažďom a tornádami, ktorých následkom ostalo viac ako 200.000 domov a prevádzok bez elektrickej energie. Hurikán na svojej ceste v posledných dňoch tesne minul pobrežie Spojených štátov od Floridy až po Severnú Karolínu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Tom Copeland

Americké Národné stredisko pre hurikány (NHC) očakáva, že Dorian opäť zrýchli pred tým, než sa v noci z piatku na sobotu presunie nad Nové Anglicko, pričom cez víkend by mal zasiahnuť kanadskú provinciu Nové Škótsko.

To our Canadian neighbors, today is the day to prepare for #Hurricane #Dorian! Strong winds will arrive on Saturday in Nova Scotia & Prince Edward Island, and overnight Saturday/Sunday in Newfoundland. For local information there, follow the Canadian Hurricane Centre @ECCC_CHC pic.twitter.com/T2LtNCKgG9