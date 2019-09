MIMORIADNA SPRÁVA Orkán zasiahol Slovensko: Prvou obeťou je 14-ročný chlapec, ďalšie deti zranené

BRATISLAVA/PRAHA - Počasie v strednej Európe začala ovplyvňovať tlaková níž Mortimer, ktorá so sebou priniesla prudký vietor. Problémy spôsobila v Nemecku, Česku či Poľsku. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na dnes výstrahu II. stupňa pred vetrom pre 12 okresov na severe a západe Slovenska, I. stupeň však platí pre celý zvyšok územia. Nárazy vetra môžu aj v nížinách dosiahnuť až do 100 km/h. Bohužiaľ, nepriaznivé počasie si vyžiadalo aj život 14-ročného chlapca v Nitre a dve ďalšie zranené deti.

15:29 Bez elektriny je aktuálne viac ako 11-tisíc odberných miest. Väčšinu problémov spôsobili stromy popadané na vedenia vysokého napätia. Informoval o tom hovorca Stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš. Najviac trafostaníc mimo prevádzky je v Hriňovej (36), Handlovej (15) a Strelníkoch (13).

15:15 "Môžem potvrdiť, že sme o 12:12 prijali na tiesňovú linku 155 výzvu o pomoc, podľa ktorej zavalil strom maloleté osoby a jedna z nich nejaví známky života. Deti boli údajne na prechádzke s pedagógom. Záchranári, ktorých sme vyslali na miesto, však žiaľ jednému z troch detí nedokázali pomôcť. Utrpel zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom. Ďalšie dve zranené deti boli po ošetrení prevezené do nemocnice. Bližšie informácie k ich zdravotnému stavu nemôžem poskytnúť vzhľadom k tomu, že ide o maloleté osoby," uviedla pre Topky hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.

15:07 Bratislavské cintoríny i urnový háj v bratislavskom krematóriu sú z dôvodu nebezpečného silného vetra do odvolania uzavreté. Informoval o tom Radoslav Vavruš, riaditeľ organizácie Marianum, ktoré má v správe bratislavské mestské cintoríny.

15:05 Nárazy vetra miestami dosahujú 50 až 70 kilometrov za hodinu, ojedinele až do 90 kilometrov za hodinu. Silný vietor bude na Slovensku fúkať ešte niekoľko hodín, potvrdil to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na profile na sociálnej sieti.

14:54 Silný nárazový vietor v Bratislave spôsobil nemalé škody najmä v Podunajských Biskupiciach. Popadané stromy, konáre či strhnuté strechy však hlásia aj z iných častí hlavného mesta. Mestské časti upozorňujú obyvateľov na to, aby sa nezdržiavali pod stromami či bytovkami. Zároveň vyzvali vedenie základných a materských škôl, aby deti nechodili na vychádzky do miest, kde je zvýšené riziko pádu stromov či konárov.

14:47 Počasie spôsobuje problémy aj na železnici. Niektoré vlaky meškajú aj dve hodiny.

14:41 Dve zranené deti, ktoré zasiahol spadnutý strom v Nitre, sú mimo ohrozenia života. Potvrdila to hovorkyňa nitrianskej fakultnej nemocnice Tatiana Timková. Nemocnica bližšie nešpecifikovala, aké zranenia deti po zásahu padajúcim stromom utrpeli. „Podľa informácií od lekárov si zranenia jedného z detí vyžiadali operačný zákrok. Druhé musí podstúpiť ešte niekoľko vyšetrení. Dôležité je, že obe deti sú mimo ohrozenia života,“ doplnila Timková.

14:39 V súvislosti s prudkým vetrom v niektorých častiach Trnavského kraja, vyzýva polícia motoristov, aby zvýšili opatrnosť. Rýchlosť jazdy prispôsobte aktuálnym poveternostným podmienkam. V okrese Dunajská Streda sme zaznamenali už spadnutý strom cez cestu, spadnutý strom na auto a prevrátenú vlečku. Obzvlášť pozor treba dávať s prázdnymi zaplachtovanými návesmi.

14:38 Výstrahy platia aj na horách. V okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Poprad môže v nadmorskej výške nad 1500 metrov dosiahnuť rýchlosť vetra v nárazoch 38 až 44 metrov za sekundu a v priemere 25 až 28 metrov za sekundu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a danej oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," komentujú odborníci. Výstraha druhého stupňa v týchto lokalitách platí do 21.00 h.

14:37 Výstrahy pred silným vetrom platia v pondelok pre celé územie Slovenska až do večerných hodín. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojej webovej stránke. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa. Platí pre celé územie Slovenska do 19.00 h. Rýchlosť vetra môže ojedinele dosiahnuť 18 až 23 metrov za sekundu. "Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozornili na to meteorológovia. Môže tiež spôsobiť škody menšieho rozsahu.

​14:30 Zábery z miesta nešťastia. Polícia na sociálnej sieti už opravila prvotnú nepresnú informáciu a uviedla, že v Nitre zahynul 14-ročný chlapec, a nie dievča.

14:23 Na silný vietor zareagovali aj v Pezinku. Zámocký park je po páde stromu pre návštevníkov uzavretý.

14:12 Michal Varga, hovorca HaZZ Nitra potvrdil, že obeťou prírodného živlu bol 14-ročný chlapec. Prvotnú informáciu o tom, že o život prišlo dievča, zverejnila na sociálnej sieti polícia. Dvomi zranenými deťmi sú taktiež chlapci.

14:06 Najvážnejšia situácia je v Bratislavskom a Trnavskom kraji, kde bola pomoc hasičov doposiaľ potrebná na 21 miestach (v každom kraji). Hasiči zasahujú tiež v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji (14 výjazdov). V Žilinskom, Trenčianskom a Prešovskom kraji je situácia pokojnejšia (6, 6 a 2 udalostí). V hlavnom meste zasahujú príslušníci najmä v mestských častiach Petržalka a Staré Mesto.

14:05 V súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou zasahovali slovenskí hasiči za posledné 3 hodiny viac ako 80-krát. Uviedlo to Prezídium HaZZ na sociálnej sieti. V prevažnej miere pomáhajú pri odstraňovaní popadaných stromov na vozovkách a zaparkovaných automobiloch a pri uvoľnených plechových strechách.

14:04 Mestské lesy v Bratislave neodporúčajú pre aktuálne silný vietor návštevu lesoparku. Platí totiž zvýšené riziko. Upozorňujú na to na sociálnej sieti.

14:03 "S pohnutím a so smútkom som prijala správu o tragickej smrti mladého dievčaťa a vážnom zranení ďalších mladých ľudí v Nitre, ktoré zapríčinil silný vietor. Myšlienkami som s rodinami obetí tohto nešťastia. Chcem vyjadriť úprimnú sústrasť rodine, ktorá prišla o milované dieťa. Dúfam, že všetci ostatní dostanú najlepšiu opateru a budú v poriadku," napísala na sociálnej sieti prezidentka Zuzana Čaputová.

13:58 Na ceste II. triedy 573 medzi Vlčnami a Šaľou došlo k preváteniu kamiónu. Za fotografiu ďakujeme Tomášovi.

13:57 Hasiči v Bratislave zasahovali v súvislosti so silným vetrom zatiaľ pri 20 udalostiach. Potvrdili, že od 10.50 h prijali viacero volaní. Dôvodom sú najmä popadané stromy, ale aj odtrhnutá strecha na garáži. Pri udalostiach doteraz zasahovalo 29 príslušníkov HaZZ a 17 príslušníkov dobrovoľných zborov s 11 kusmi techniky.

13:47 "Polícia v Nitre prijala oznámenie o tragédii na ulici Nábrežie za hydrocentrálou. Vplyvom silného vetra tu spadol strom na skupinu žiakov miestnej školy. Jedno dieťa utrpelo zranenia následkom ktorých podľahlo a jedno je podľa predbežných informácií ťažko zranené. Polícia okolnosti prípadu vyšetruje. Na mieste sú všetky záchranné zložky. Dostupné informácie k prípadu poskytneme verejnosti hneď ako to bude možné," uviedla nitrianska policajná hovorkyňa Renáta Čuháková.

13:40 "Dnes medzi 12:00 a 12:15 v Nitre na ulici Fraňa Mojtu, neďaleko od Knižnice Karola Kmeťku vyvalilo strom, zničil murovaný plot a zablokoval jeden pruh na ceste," napísal nám Slavomír.

13:35 "Hasiči momentálne zasahujú na cyklotrase pri futbalovomštadióne pod Zoborom v Nitre, kde následkom silného nárazového vetra došlo k pádu stromu. Strom pri páde zasiahol tri maloleté osoby, zktorých dve utrpeli zranenia rôzneho charakteru a jedno udalosť neprežilo. Zranené osoby sú v opatere zdravotníkov a budú prevezené do nemocnice. Psychológovia HaZZ poskytujú na mieste nešťastia krízovú intervenciu," informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru.

13:34 Neberte dnešné počasie na ľahkú váhu!

13:20 Pohľad na Žabotovu ulicu v Bratislave.

13:14 Podľa našich informácií boli deti zo základnej školy na prechádzke s pedagógom. V Nitre na nábreží v blízkosti cyklistického chodníka ich zastihlo zlé počasie. Po páde stromu jedna osoba zomrela, dve sú zranené. Podľa polície je obeťou 14-ročné dievča.

13:08 Mimoriadne tragická správa. "SILNÝ VIETOR ZABIL 14 -ROČNÉ DIEVČA A ZRANIL ĎALŠIE DETI," informovala slovenská polícia na FB.

13:05 Hasiči odstraňujú spadnutý strom na Podunajskej ulici v Bratislave.

12:55 Podľa portálu TV JOJ vietor odtrhol aj vlajku na novom stožiari, ktorý dal pred parlamentom postaviť šéf SNS Andrej Danko.

12:50 Podľa informácií z Operačného strediska HaZZ došlo k pádu striech aj na Budovateľskej a Karadžičovej ulici v Bratislave.

12:46 Takýchto výjavov bude v hlavnom meste asi len pribúdať.

12:44 Podľa Večerníka sa pravdepodobne pod náporom vetra zrútilo lešenie na Bratislavskom hrade.

12:43 Vietor šarapatí aj na cestách.

12:37 Pre popadané stromy sú niektoré úseky MHD neprejazdné alebo je cez ne obmedzený prejazd. Jedna z najvážnejších situácií sa stala na linke 29, kde konár stromu prerazil čelné sklo autobusu. Zaobišlo sa to bez zranení.

12:30 Silný vietor v hlavnom meste zatiaľ spôsobil pád desiatich stromov. Povedala to pracovníčka Operačného strediska Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.

12:22 Na Podunajskej ulici vo Vrakuni zase zhodil vietor strechu aj strom.

12:20 Búrlivý vietor však už úraduje aj v iných častiach Slovenska. Hasiči budú mať plné ruky práce.

12:02 Komplikovanejšie to vyzerá na linke 98, ktorá kvôli spadnutému stromu neobsluhuje Ovsište. MHD zo zastávky Ekonomická univerzita pokračuje rovno po Dolnozemskej ceste.

11:38 Prvé problémy v súvislosti s počasím zaznamenal Dopravný podnik Bratislava. Tento je skôr však z kategórie kurióznych.

"Počasie u nás bude v najbližších hodinách a aj zajtra ovplyvňovať tlaková níž, ktorej stred sa postupne presunie z Britských ostrovov cez Severné more a Dánsko nad Pobaltie. V týchto chvíľach cez naše územie postupuje s ňou spojený teplý front, za ktorý k nám bude večer a v noci prechodne prúdiť teplejší vzduch od juhozápadu. Toto teplejšie prúdenie ukončí prechod studeného frontu, ktorý cez Slovensko prejde od západu až severozápadu zajtra ráno a dopoludnia," napísali v nedeľu meteorológovia zo SHMÚ vo svojom profile na sociálnej sieti.

Podľa portálu imeteo.sk by sa už dopoludnia malo rozfúkať v Žilinskom kraji a na krajnom západe, okolo poludnia dorazí vietor aj do nížin západného a východného Slovenska. "Vietor bude dosahovať v nárazoch 50 - 80 km/h, v nížinách na západe a východe Slovenska to bude v nárazoch až do 100 kilometrov za hodinu," uvádza portál. Najsilnejší vietor bude na horách, kde dosiahne rýchlosť so silou víchrice až silnej víchrice. V nížinách dosiahnu nárazy do 100 km/h. V dolinách a kotlinách to bude do 80 km/h.

Česko

Silný vietor spôsobuje problémy najmä v Čechách. Kvôli popadaným stromom nejazdia v niektorých úsekoch vlaky, hasiči majú desiatky výjazdov. Bez prúdu bolo okolo 10. h takmer 30-tisíc domácností. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť až 90 kilometrov za hodinu, na horách až 110 km/h. Slabnúť bude k večeru.

Kvôli popadaným stromom nejazdia vlaky napríklad v úseku medzi Jihlavou a Kostelcom u Jihlavy, Domažlicami a Českou Kubicou alebo Medlešicami a stanicou Pardubice-Rosice nad Labem. Opatrní ale musia byť tiež vodiči, hasiči už odstraňovali spadnuté stromy a konáre z ciest.

Škodu vietor spôsobil aj v pelhřimovskej nemocnici. Poškodil 120 štvorcových metrov strechy nad garážami uprostred areálu. Nikto sa nezranil, spadnuté plechy ale poškodili zaparkované auto a sanitku.

Výstraha pred silným vetrom platí v celej Českej republike až do dnešnej . V utorok už by mal viať väčšinou len mierny vietor, prudšie nárazy sa môžu vyskytnúť na východe do 20. hodiny a na hrebeňoch hôr na severe a severovýchode.

Meteorológovia na hore Sněžka na severe krajiny zaznamenali vietor s rýchlosťou 157 kilometrov za hodinu, čo je sila orkánu. "Vietor by mal v nárazoch dosahovať rýchlosť 55 až 90 kilometrov za hodinu, v severnej polovici územia až 110 kilometrov za hodinu," povedal Jan Šrámek z Českého hydrometeorologického ústavu.

Nemecko

Vietor sprevádzajúci tlakovú níž s označením Mortimer sa v noci prehnal takisto cez časti Nemecka. Spadnutý strom ochromil diaľkové vlakové spoje medzi Brémami a Hannoverom. Diaľková železničná doprava bola prerušená aj na ďalších tratiach, napríklad medzi Berlínom a Hamburgom. O väčších škodách či zraneniach zatiaľ informácie nie sú, hasiči ale napríklad museli z pastvín v záchrannom člne evakuovať ovce.

Nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn (DB) na twitteri informovala, že zhruba od 8. hodiny SELČ bola diaľková doprava pozastavená tiež na tratiach Hamburg-Berlín, Hamburg-Hannover, Hannover-Göttingen, Hannover-Wolfsburg a Wolfsburg-Braunschweig-Hildesheim-Göttingen. Hovorca Deutsche Bahn dnes ráno povedal, že nie je jasné, ako dlho bude narušenie dopravy trvať.

Správa národného parku v stredonemeckom pohorí Harz dnes varovala pred vstupom do lesov. Hovorca parku Friedhart Knolle povedal, že vietor tam môže kedykoľvek vyvrátiť stromy. Meteorológovia dnes na Brockene, najvyššom vrchole pohoria, namerali vietor s rýchlosťou takmer 145 kilometrov za hodinu.

Len zo západonemeckej spolkovej krajiny Sársko bolo do dnešných 2.20 h. SELČ hlásených okolo 50 vyvrátených stromov alebo stavebných plotov. Silný vietor má podľa predpovedí meteorológov sužovať Nemecko ešte do dnešného popoludnia. Na severe a severovýchode hrozí nárazový vietor so silou orkánu.