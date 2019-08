Bláznivé výčiny počasia terorizujú metropolu Španielska: VIDEO masívnych búrok v akcii

Na videozáberoch bolo vidieť, ako voda a bahno so sebou zmietli odpadkové koše i autá a ulice pokrývali nahromadené kopy krúp. "Búrka sa začala o 18.00 h a trvala desať minút, no bola to jedna veľká katastrofa," citoval majiteľa pekárne v Argande del Rey denník El Mundo.

V Madride boli v dôsledku vyčíňania počasia zaplavené ulice, tunely, parkoviská a i viaceré stanice metra. Meškanie malo niekoľko letov na madridskom letisku Barajas a niektoré lietadlá museli presmerovať na iné letiská. Španielska meteorologická služba zaznamenala v priebehu šiestich hodín viac než 9000 bleskov, uviedla agentúra AP. Dažde sa podľa informácií meteorologickej služby následne presunuli smerom k východnému pobrežiu a k Baleárskym ostrovom.

"Nikto nebol zranený a zásahy boli s ohľadom na silu búrky relatívne menšieho rozsahu - išlo o odstraňovanie stromov z ciest, záplavu garáží, pivníc a obchodných priestorov," uviedol hovorca záchranárskych zložiek pre agentúru AFP. Španielsky premiér Pedro Sánchez vyjadril na Twitteri svoju solidaritu všetkým ľuďom, ktorých postihli následky búrky, a zároveň sa poďakoval záchranárskym zložkám za ich nasadenie.

