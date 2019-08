Na Slovensko sa valia trópy: FOTO Vieme, kde to bude najhoršie, pozor na výstrahu!

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA – Čaká nás poriadne horúci víkend! Teploty ako pri mori si užijú najmä ľudia v Košickom kraji, pre ktorý meteorológovia vydali výstrahu pred vysokými teplotami. Z ich predpovedí vyplýva, že by nemalo ani veľmi pršať. Prehánky a búrky hrozia iba ojedinele. Zdá sa, že takéto počasie by sa malo udržať až do stredy.