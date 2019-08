SHMÚ vyzýva turistov na opatrnosť: V prípade búrok treba utekať z hôr

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

Meteorológovia v súvislosti so štvrtkovými (22. 8.) tragickými udalosťami v Tatrách pripomínajú, aby turisti vo vysokohorskom prostredí nepodceňovali počasie a boli opatrní. Ak sa v teréne blíži búrka, majú podľa odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) zísť do nižších polôh a úplne sa vyhnúť štítom. Na sociálnej sieti SHMÚ informuje, že ak chcú turisti vyraziť do hôr aj v prípade hroziacich búrok, mali by ísť skoro ráno a sledovať oblohu a radar.