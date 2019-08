Bábätko prišlo pri streľbe v El Paso o oboch rodičov: Za nevhodné FOTO zniesli Trumpa pod čiernu zem

WASHINGTON/DAYTON - Fotografia, ktorú vo štvrtok zdieľala prvá dáma USA Melania Trumpová na Twitteri, vyvolala vlnu pobúrenia a hnevu. Spolu s manželom navštívili zranených v nemocniciach v Daytone a El Pase, kde došlo počas minulého víkendu k dvom streľbám, ktoré si dokopy vyžiadali až 31 mŕtvych. Pozorné oko užívateľov si však všimlo, že americký prezident Donald Trump má na zábere s dieťatkom, ktoré prežilo, no jeho rodičia nie, palec hore. Navyše si neodpustil ani široký úsmev. Mnohí to považujú za veľmi nevhodné gesto.

Prezident sa v texaskom El Pase stretol s niekoľkými obeťami masakru a s nemocničným personálom. Žiadny z ôsmich vtedy hospitalizovaných pacientov však nesúhlasil so stretnutím s prezidentom pri jeho návšteve kliniky, uviedol hovorca nemocnice Ryan Mielke podľa denníka The Washington Post. "Je to veľmi citlivé obdobie v ich živote. Niektorí povedali, že sa nechcú stretnúť s prezidentom, niektorí nechcú žiadne návštevníkov," vysvetlil.

Naopak dvaja zranení, ktorí už boli prepustení do domáceho ošetrenia, sa vrátili s príbuznými, aby sa s prezidentom zišli. Jedným z nich bolo aj malé dieťatko so svojím strýkom. Rodičia Jordan a Andre Anchondovci boli zastrelení v nákupnom centre, pričom svoje telá použili ako ľudský štít na ochranu svojho potomka. Patria medzi 22 obetí streľby v El Pase. Fotografiu z tohto stretnutia zverejnila Melania Trumpová vo svojom účete na Twitteri a okamžite sa zdvihla vlna nevôle.

„Váš manžel sa usmieva ako súťažiaci v nejakej šou a dáva palec hore vedľa dieťaťa osirelého počas ďalšej masovej vraždy,“ napísal pod záberom jeden z rozčúlených internetových užívateľov. „Keby ste mali normálnu ľudskú empatiu, uvedomili by ste si, aké strašne divné to je," dodal. „Tento príspevok je vo všetkých ohľadoch nesmierne urážlivý,“ pridal sa podľa portálu buzzfeednews.com ďalší.

Strýko dieťaťa Tito Anchondo však NPR povedal, že jeho brat „Trumpa veľmi podporoval“. Nesúhlasil s kritikmi, ktorí obviňujú prezidenta z podnecovania násilia proti prisťahovalcom a povedal, že ľudia nesprávne chápu jeho myšlienky.

Donald Trump strávil minulý týždeň návštevou tých, ktorí prežili streľbu v Daytone a El Pase a na svojom Twitteri chrlil rozčúlené príspevky, ak niekto kritizoval jeho správanie. Na stránke Bieleho domu na Flickri je vidno viacero záberov z týchto dvoch ciest, kde má rovnako široký úsmev a palec hore.