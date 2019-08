Čierny víkend v USA: VIDEO Dva krvavé masakre za 14 hodín, desiatky zastrelených a zranených!

Na sociálnych sieťach sa objavili nepotvrdené správy, že útočník z El Pasa spísal manifest, v ktorom hovorí o potrebe reagovať na "hispánsku inváziu do Texasu" a vyjadruje podporu masakru v dvoch mešitách v novozélandskom meste Christchurch, kde austrálsky belošský pravicový extrémista zabil v marci 51 ľudí.

Zdroj: SITA/AP/Rudy Gutierrez

Polícia neskôr uviedla, že sa rasistickým dokumentom zaoberá. Autor manifestu píše, že Hispánci prichádzajúci do Spojených štátov nahradia starnúcich belošských voličov, čo môže v nadchádzajúcich voľbách urobiť z Texasu "modrý štát" a mať za dôsledok, že ďalším americkým prezidentom bude demokrat. Text je zároveň kritický k republikánom; tvrdia, že majú príliš veľké väzby na korporácie a propagujú ničenia životného prostredia.

Asi sedemstotisícové El Paso leží na hraniciach s Mexikom, na druhej strane je viac ako miliónové mesto Ciudad Juárez. V obchodnom dome Walmart v El Pase bolo v čase streľby v sobotu dopoludnia miestneho času 1000 až 3000 nakupujúcich a asi 100 predavačov. Podľa mexického prezidenta Andrésa Manuela López Obrador sú medzi obeťami traja Mexičania a šesť Mexičanov bolo zranených.

Zdroj: Plano High School

Útočník bol len jeden

Útočník bol podľa policajného hovorcu s najväčšou pravdepodobnosťou len jeden a policajti ho zadržali bez jediného výstrelu. Identifikovaný bol ako Patrick Crusius z oblasti Dallasu, ktorý sa nachádza viac ako 1000 kilometrov východne od El Pasa.

Televízna stanica KTSM zverejnila na svojich internetových stránkach fotografie muža, ktorú vydali bezpečnostné kamery vo Walmarte. Je na nich vidieť mladík v okuliaroch, khaki nohaviciach a čiernom tričku s útočnou puškou.

Zdroj: Twitter

Kianna Longová nakupovala s manželom vo Walmarte, keď sa ozvala paľba. "Ľudia spanikárili a zohnutí nízko nad zemou utekali preč," uviedla Longová, ktorá spolu so svojím mužom prebehla skladom v zadnej časti obchodu a s ďalšími zákazníkmi sa schovala do oceľového kontajnera v zásobovacích priestoroch. Podľa ďalších svedkov si útočník obete nijako nevyberal. Strieľal na každého, kto mu prišiel do cesty.

Ku streľbe v Texase sa na twitteri vyjadril prezident Donald Trump. "Správy sú veľmi zlé, mnoho mŕtvych. Spolupracujeme s miestnymi úradmi, hovoril som s guvernérom. Boh s Vami všetkými," napísal.

Tragédia vyvolala vlnu solidarity

Tragédia vyvolala v Spojených štátoch vlnu solidarity, ale aj nové volanie po prísnejšej kontrole zbraní. K nim sa pripojil okrem iného prezidentský kandidát a bývalý texaský kongresman Beto O'Rourke, ktorý z El Pasa pochádza.

Zdroj: SITA/AP Photo/Kathy Willens, File

O streľbe vo svojom domovskom meste sa dopočul na diskusnom fóre demokratických prezidentských uchádzačov v Las Vegas. Očividne otrasený O'Rourke poukázal na to, že podľa prvých zistení strelec útočil vojenským typom zbrane, a zdôraznil, že je potrebné predaj takýchto zbraní čo najskôr zakázať.

Zdroj: Twitter

Niekoľko stoviek dobrovoľníkov angažovaných v organizáciách usilujúcich o prísnejšiu kontrolu vlastníctva zbraní medzitým prišlo vo Washingtone demonštrovať pred Biely dom a budovu Kapitolu.

Sobotňajší útok v El Pase patria k najhorším masakrom strelnou zbraňou v modernej histórii USA. Pri tom vôbec najkrvavejším v roku 2017 šesťdesiatštyriročný Stephen Paddock pri streľbe na účastníkov koncertu v Las Vegas usmrtil 58 ľudí.

Streľba v Daytone

Streľba v Daytone v americkom štáte Ohio si vyžiadala deväť mŕtvych a najmenej 16 zranených. Informuje o tom miestna polícia s tým, že strelec je po smrti. Prvé správy o streľbe sa objavili v nedeľu okolo jednej ráno miestneho času (7:00 stredoeurópskeho letného času).

Zdroj: SITA/AP/John Minchillo ​

Streľba sa zrejme odohrala pred barom Ned Peppers, ktorý už prostredníctvom Instagramu oznámil, že všetci jeho zamestnanci sú v poriadku. Bližšie informácie, vrátane identity strelca, zatiaľ nezverejnili. Na vyšetrovaní spolupracuje aj FBI.