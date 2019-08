Trump na strane Ruska: Podporil myšlienku opätovného pričlenenia krajiny ku G7

"Myslím si, že je oveľa vhodnejšie byť spolu s Ruskom, obzvlášť v G8, lebo mnohé veci, o ktorých hovoríme, sa týkajú Ruska," odpovedal Trump na novinársku otázku v Bielom dome, pričom spomenul skratku pôvodného formátu zahŕňajúceho Rusko. "Určite si viem predstaviť, že by to bola opäť G8. Ak by niekto dal taký podnet, určite by som ochotný premýšľať o tom s veľkou priazňou," dodal prezident Spojených štátov.

Rusko vylúčili z dovtedajšej G8 v roku 2014, a to v súvislosti s anexiou Krymu. Klub sa tak vrátil k formátu G7, pozostávajúceho výlučne z demokratických a otvorených ekonomík, poznamenala DPA. Skupinu existujúcu od roku 1975 tvoria Spojené štáty, Británia, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Japonsko.

Trump v minulosti opakovane pripísal svojmu predchodcovi v prezidentskom úrade Barackovi Obamovi vinu za vylúčenie Ruska z G8 alebo dokonca aj za anexiu Krymu. Najnovšie sa v tejto súvislosti vyjadril, že Obama sa nechal "preľstiť" ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Nadchádzajúci summit G7 sa uskutoční 24. - 26. augusta v meste Biarritz na juhozápade Francúzska.