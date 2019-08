Otrasné svedectvá z masakru v nákupnom centre: FOTO Mamička (†25) padla mŕtva na svoje bábätko

Sestra Anchondoovej Leta Jamrowská (19) povedala, že dieťa prežilo, pretože mu matka robila štít. "Keď bola postrelená, držala ho a spadla na neho. V tej chvíli mu zlomila niekoľko kostí. Dá sa povedať, že prežilo, pretože mu obetovala život," povedala Jamrowská s odvolaním sa na informácie od lekárov.

Zdroj: FB/Jordan Anchondo

Hodiny pritom čakala na správy o zdravotnom stave svojho synovca a tiež o tom, či jej švagor Andre útok prežil. "Povedali mi, že ak by (švagor) bol nažive, už by sa pravdepodobne so mnou spojil," vyhlásila.

Ozbrojený muž v sobotu spustil streľbu v nákupnom centre Walmart, ktoré sa nachádza v meste El Paso ležiacom pri hraniciach s Mexikom. V nákupnom centre sa v tom čase nachádzalo približne 1000 až 3000 ľudí. Strelca údajne identifikovali ako Patricka Crusiusa. Polícia jeho meno zatiaľ oficiálne nezverejnila, ale potvrdila, že muž pochádza z Dallasu.

Zdroj: Plano High School ​

"Útočník strieľal náhodne, nevyhľadával žiadne konkrétne osoby. Strieľal na každého, kto mu prišiel do cesty," uviedla svedkyňa. "Kráčal sebavedome, pokojne, ako by bol na nejakej misii," dodala.

"Počuli sme výstrely a videli sme dym," vypovedal podľa denníka The New York Times 18-ročný Victor Gamboa, ktorý v spomínanom obchodnom dome pracuje v reštaurácii rýchleho občerstvenia. "Potom som si všimol zakrvaveného muža ležiaceho na zemi. Vyzeral mŕtvy. Stalo sa to všetko hrozne rýchlo," dodal Gamboa, ktorý podľa svojich slov s ďalšími zamestnancami skrýval zákazníkov v reštaurácii, kým neprišli policajti a neodviedli ľudí do bezpečia.

Dvadsaťročný Manuel Uruchurtu počul výstrely krátko po tom, čo o 10:36 miestneho času (18:36 SELČ) zaplatil pri pokladni vo Walmarte. Z obchodného domu vybehol s davom ďalších ľudí. Vonku videl na zemi dve telá, jedno v kaluži krvi. "Stretával som plačúcich ľudí: deti, starých ľudí, všetci boli v šoku," povedal podľa The New York Times Uruchurtu. "Videl som bábätko, mohlo mať tak šesť, osem mesiacov. Po celom bruchu malo krv a usedavo plakalo. Našťastie bolo stále ešte nažive," dodal.