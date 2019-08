Ženu chytili opitú a zobrali jej vodičák: Neuveríte, ako prišla problém riešiť na políciu

BRANDÝS NAD LABEM – Brandýski policajti prijali v nedeľu 28. júla oznámenie o žene so zjavnými znakmi opitosti, ktorá v Mratíne po zaparkovaní vystúpila z vozidla pri obchode s potravinami. Okolo pol jedenástej dopoludnia si ju všimol jeden z občanov, ktorý sa jej snažil zabrániť v odchode a duchaprítomne privolal na miesto políciu.

Hliadka ihneď vyrazila do Mratína. Policajti v rámci vykonanej dopravnej kontroly zistili, že žena (44) šoférovala pod vplyvom alkoholu s opakovane nameranou hodnotou tri promile. To nebol jediný prehrešok. Žena mala navyše zablokovaný vodičský preukaz. Policajti so ženou vykonali nevyhnutné úkony trestného konania a pretože jej bolo treba oznámiť podozrenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, vzhľadom na jej stav opitosti ju predvolali na nasledujúci deň.

Žena sa v určenom čase v pondelok 29. júla na policajnú stanicu naozaj dostavila, ale opäť so zjavnými znakmi opitosti a v horšom stave než v predchádzajúci deň. Dychová skúška u nej preukázala hladinu tri a pol promile alkoholu. Policajtom neostalo nič iného, než ju poučiť a predvolať na utorok 30. júla. Keď žena opustila policajnú stanicu, opäť si sadla za volant vozidla, ktoré nechala zaparkované o niekoľko sto metrov ďalej. Na ceste domov ju policajti zastavili v Brandýse nad Labem, keď šoférovala. Dychová skúška znovu potvrdila prítomnosť vyše troch promile alkoholu. Do nasledujúceho dňa žena pobudla na záchytnej stanici. Za svoje nezodpovedné konanie sa v utorok 30. júna dočkala oznámenia podozrenia za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ktorého sa dopustila vo dvoch prípadoch. Za toto konanie jej hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok, peňažný trest alebo zákaz činnosti.

Polícia neustále upozorňuje vodičov, že alkohol a ani iné návykové látky za volant nepatria. Jazda pod vplyvom týchto návykových látok je veľmi riskantná a nebezpečná. Vodiči posilnení pred jazdou alkoholom alebo drogami sú veľmi nebezpeční a svojím protiprávnym konaním ohrozujú predovšetkým zdravie a životy ostatných nevinných účastníkov cestnej premávky. Iba rešpektovaním a dodržiavaním predpisov cestnej premávky, bezpečnou jazdou a vzájomnou ohľaduplnosťou môžeme znížiť počet dopravných nehôd na pozemných komunikáciách.