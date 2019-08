Nezvratný osud pri Trenčíne: FOTO Martinovo (33) auto prepichla kovová tyč, stačili centimetre a...

Martin (33) z Bratislavy sedel za volantom vozidla Opel Corsa. Po jeho boku sedela 31-ročná spolujazdkyňa. "V mieste dopravnej nehody, za ľavotočivou zákrutou, neprispôsobil rýchlosť jazdy povahe a stavu vozovky a na mokrej ceste dostal s vozidlom šmyk. V dôsledku toho zišiel z cesty vpravo, kde ľavou stranou vozidla narazil do zvislého dopravného značenia a kovového zábradlia mosta," opísali zástupcovia zákona.

Smrti unikli o vlások

Auto sa potom prevrátilo na strechu do koryta miestneho potoka. "Vodič Opla a jeho spolujazdkyňa len "o vlások" unikli smrteľným zraneniam, nakoľko jeho vozidlo v dôsledku šmyku pri rotácii narazilo ľavými prednými vodičovými dverami do kovového zábradlia mosta, pričom kovová rúra zábradlia vnikla cez ľavé predné vodičove dvere do vozidla a šťastnou náhodou skončila "iba" v motorovej časti vozidla," znel opis neuveriteľnej udalosti.

Auto skončilo v potoku. Zdroj: KR PZ Trenčín

Spolujazdkyňu odviezli po nehode do fakultnej nemocnice v Trenčíne. Bola jednorazovo ošetrená. Vodič sa zranil ľahko, hospitalizovali ho v trenčianskej nemocnici. Pri vniknutí kovovej tyče zábradlia do auta totiž zachytila Martinove nohy. "Bolo veľkým šťastím, že kovová tyč neprepichla vodiča vozidla a jeho spolujazdkyňu sediacu na prednom sedadle vedľa neho," skonštatovala polícia. Isté je, že pod udalosť sa nepodpísal alkohol. "Dychová skúška u vodiča bola negatívna," dodala polícia.

