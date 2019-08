Auto do neho vpálilo v plnej sile! Jasný odkaz Šimona (27), ktorý sa ocitol zoči-voči smrti v Chorvátsku

ZADAR - Len 27-ročný Šimon už nemusel byť medzi živými. Dalo by sa povedať, že pri ňom stáli všetci svätí. Osudnú chybu však neurobil on. V obľúbenej dovolenkovej destinácii Slovákov, v Chorvátsku, do neho vpálil opitý vodič. Po desivej skúsenosti posiela všetkým vodičom silný odkaz - nesadajte ožratí za volant!

Ako Šimon opísal, najazdených má veľmi veľa kilometrov. Na motorku sadá už 12 rokov, podľa jeho slov začínal jazdiť už v 15-tich. Zažil rôzne incidenty na cestách, dokonca bol svedkom smrteľnej nehody. Teraz sa však sám ocitol v situácii, kedy jeho vlastný život visel na vlásku. "Zdravím Vás, chcel by som dať zdieľať u Vás príspevok s nehodou, ktorá sa stala poslednú nedeľu v Chorvátsku. Som po operácii a s veľkou vďakou Bohu stabilizovaný," znela jeho spoveď, ktorú na sociálnej sieti zverejnila slovenská polícia.

Zdroj: Facebook:Polícia SR

Osudný okamih

Šimon s jeho kamarátom stáli na konci kolóny. Zrazu do nich napálil vodič, ktorý si pred jazdou vypil a pravdepodobne ani nepomyslel na to, čo môže spôsobiť. Slovák opísal, že šofér mal v krvi 1,5 promile a užiť mal aj drogy. "Prečo toho alkoholu je za volantom stále viac a viac? Väčšie kontroly a horšie tresty a stále je toho veľa?! Ako je to možné??? Možnože by som toto ani nepísal, ležím v nemocnici po operácii a väčšiemu množstvu stratenej krvi v Zadare v Chorvátsku, a keby nás trafí inak, možno sme tu už nemuseli byť, ale vďaka Bohu sme tu!, zneli trpké slová človeka, ktorý sám zažil frajerinu na cestách. No jeho pohľad na všetko sa zmenil.

Zdroj: Facebook:Polícia SR

Odkaz, ktorý adresoval ostatným, je teda jasný - "nesadajte za volant ožratí". "Všetko je v danom momente frajerina, ale stačí moment a následky vedia byť fatálne." dodal. Nezabudol ani na poďakovanie pre slovenských policajtov v Chorvátsku. "Veľmi boli ochotní a pomohli poriešiť rôzne žiadosti, ktoré trebalo doriešiť," uzavrel Šimon.

Zdroj: Facebook:Polícia SR

Zdroj: Facebook:Polícia SR