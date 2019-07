NATO omylom prezradilo, kde v Európe má základne s atómovkami: Za studenej vojny by išlo o život

O téme písal portál National Post. Za všetko môže citlivý dokument, ktorý bol vypracovaný, zverejnený a následne zmazaný. V ňom sa verejnosť dozvedela presný zoznam lokalizovaných základní NATO, ktoré disponujú atómovými zbraňami. Dokument, ktorý bol vlastne správou pre Parlamentné zhromeždenie NATO vypracoval istý kanadský poslanec Joseph Day. Toto zhromaždenie má čisto konzultačný charakter.

Autor správy Joseph Day Zdroj: Twitter.com/Sen. Joseph Day

Predmetný dokument nesie názov "Nová éra jadrového odstrašenia? Modernizácia, kontrola zbrojenia a spojenecké jadrové sily" a je v celom prípade kľúčovým článkom. Internet už totiž obsahoval početné informácie o polohách týchto základní, no nikto z vnútra nikdy nepotvrdil pravosť týchto údajov. Až doteraz. Dokument potvrdil domnienky o polohách týchto základní a doteraz vyrieknutých tušení, ktoré mali rôzne úrovne dôveryhodnosti. Poslancovi Dayovi by zrejme za podobný skutok v prípade studenej vojny hrozilo trestné stíhanie za ohrozenie bezpečnosti.

Zdroj: thinkstock.com

Dokument totiž disponuje presný zoznamom základní s uvedenými polohami aj v rámci Európy. Doteraz išlo o tajné informácie, no žiaľ, táto skutočnosť je aj v vďaka autorovi správy Josephovi Dayovi teraz pase. Dokument so spomínaným zoznamom bol chvíľu na internete, no vzápätí ho organizácia stiahla a aktualizovala na nový, kde už zoznam základní s ich presnými lokalitami chýba.

O aké zbrane ide

Všetky prípady hovoria o tom, že v predmetných základniach by mali byť atómové bomby typu B61. "Nebudeme komentovať aktuálne detaily jadrových pozícií NATO," vyjadril sa hovorca organizácie, ktorý sa rozhodol prehovoriť pod podmienkou, že zostane v anonymite zo zrejmých dôvodov a pravidiel, ktoré NATO musí dodržiavať pri styku s médiami. Tieto zbrane majú slúžiť výhradne na ochranu NATO v stave najvyššej núdze.

Spomínané lokality základní znázornené na mape: Zdroj: express.co.uk

Základne, o ktorých sa v dokumente hovorí:

Nemecko, Büchel - Ide o väčšiu leteckú základňu, ktorá je od mesta Kolín nad Rýnom vzdialená asi 60 kilometrov na juh. Počet atómových bômb je na úrovni 20. Ich použitie musí odobriť súhlas Američanov ale aj Nemcov ako sídliacej krajiny. Tento postup sa používa vo všetkých štátoch.

Taliansko, Aviano - Ďalšou lokalitou týchto zbraní má byť letecká základňa v talianskom Aviane. Ukrývať sa tam má až 30 atómových bômb.

Zdroj: TASR - Štefan Puškáš

Taliansko, Ghedi-Torre - V Taliansku sa má tiež nachádzať 20 atómových zbraní na základni Ghedi-Torre

Belgicko, Kleine Brogel - V Belgicku pri holandských hraniciach sa má na základni Kleine Brogel nachádzať 10 až 12 atómoviek. Tieto informácie doteraz neboli Belgickom nikdy oficiálne potvrdené.

Holandsko, Volkel - Ani Holandsko nie je výnimkou. Až 22 atómových bômb sa má nachádzať na leteckej základni Volkel na juhu krajiny.

Turecko, Incirlik - Najviac atómových bômb však ukrýva základňa v Turecku Incirlik pri sýrskych hraniciach. Má ich tam byť až 50.