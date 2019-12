Budovy v Hirošime, ktoré prežili atómovú bombu, zbúrajú: Niektorí obyvatelia sa búria

TOKIO - Japonské mesto Hirošima plánuje zbúrať dve budovy, ktoré prežili zhodenie atómovej bomby v roku 1945. Niektorým obyvateľom sa to ale nepáči a radi by ich zachovali ako pamiatku na túto udalosť.

Obe budovy postavené v roku 1913 boli najprv továrňami na výrobu vojenského oblečenia a neskôr ubytovňami pre univerzitných študentov. Po zhodení atómovej bomby slúžili tiež ako provizórne nemocnice. Budovy vydržali, pretože sú postavené zo spevneného betónu a zvonku obložené tehlami. Niektoré škody po výbuchu sú však na kovových okeniciach a dverách stále viditeľné.

V roku 2017 úrady zistili, že stavby by sa mohli pri silnom zemetrasení zrútiť. V súčasnosti sú už preto neprístupné a zbúrať by ich mali do roku 2022. Ďalšiu, tretiu budovu však chcú zachovať, opraviť jej steny a strechu a zaistiť ju proti zemetraseniam. Bomba zrovnala so zemou väčšinu mesta, v okruhu piatich kilometrov od epicentra ostalo stáť len niekoľko desiatok budov.

Zdroj: TASR/AP Photo/Mitsugi Kishida, File

Zhodenie bomby na Hirošimu pripravilo 6. augusta 1945 o život okamžite okolo 80-tisíc ľudí, ďalších približne 35-tisíc utrpelo zranenia. Tri dni po Hirošime zhodili Američania atómovú bombu aj na Nagasaki. Japonsko je dodnes jedinou krajinou, ktorá sa stala terčom jadrového útoku.