Johnson by ako premiér prišiel so zmenami: Ako prvé by dosiahol dohodu s USA

Boris Johnson

Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Dunham

LONDÝN - Ak sa Boris Johnson stane budúcim šéfom britskej vlády, chcel by sa čo najskôr stretnúť s prezidentom USA Donaldom Trumpom, aby s ním diskutoval o podobe budúcej obchodnej dohody, ktorá by mala upraviť vzťahy medzi Spojenými štátmi a Britániou po tzv. brexite. V nedeľu o tom napísal britský denník The Times s odvolaním sa na nemenovaného prívrženca bývalého starostu Londýna.