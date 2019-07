Johnson sa stáva favoritom v súboji: K postu predsedu konzervatívcov má blízko

LONDÝN - Bývalý starosta Londýna Boris Johnson, známy tiež z tzv. brexitovej kampane za vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie, je momentálnym favoritom na funkciu predsedu Konzervatívnej strany. Vyplýva to z jedného z posledných prieskumov, ktoré zverejnila spravodajská webová stránka ConservativeHome.com. Johnsona podľa prieskumu podporuje viac ako 70 percent straníckych voličov.

Ako britský poslanec parlamentu sa dostal do popredia napríklad aj svojimi kontroverznými výrokmi, za ktoré sa len málokedy ospravedlnil. Jeden z nich sa objavil v jeho článku z júla 2018, v ktorom prirovnal ženy zahalené v islamskej šatke zvanej burka k poštovým schránkam alebo bankovým lupičom. Johnson ako predstaviteľ "brexitového" tábora založil kampaň najmä na tvrdení, že Británia odvádza do pokladnice EÚ týždenne 350 miliónov libier.

Tieto peniaze by podľa neho mohli byť namiesto toho použité na financovanie štátneho systému zdravotníctva, ktorý sa v krajine teší veľkej obľube medzi obyvateľmi. Ním uvádzaná suma sa však neskôr ukázala ako nepravdivá. Ekonomickí experti vyrátali reálne poplatky Británie na menej ako polovicu. Čo sa týka jeho vízie vedenia krajiny v otázke brexitu, prisľúbil vystúpenie Británie z EÚ do 31. októbra tohto roka.

Dovtedy chce so zástupcami Únie vyrokovať nové podmienky dohody odchodu, ktoré by zahŕňali odstránenie "írskej poistky" a jej nahradenie "alternatívnymi opatreniami". Ak lídri oboch táborov nevyrokujú novú dohodu, Johnson požiada Európsku úniu o čas navyše, počas ktorého chce vyrokovať zmluvu o voľnom obchode. Pokiaľ nebude dohoda uzavretá, Johnson sa zaviazal nedať Únii 39 miliárd libier, čo predstavuje výšku finančného vyrovnania medzi týmito dvoma stranami.

Ako riešenie otázky imigrácie chce v krajine predstaviť bodový systém, ktorý by bral do úvahy viacero faktorov. Napríklad či má jedinec v Británii stálu pracovnú ponuku, alebo jeho znalosť angličtiny. Taktiež chce zablokovať imigrantom možnosť čerpania dávok hneď po ich príchode do Británie. Rovnako ako jeho oponent Jeremy Hunt sa aj Johnson vyjadril proti vládnemu cieľu zníženia čistej miery migrácie na 100.000 ľudí za rok.

Vo svojej doterajšej politickej kariére zastával Johnson jednu vládnu funkciu. Bol ministrom zahraničných vecí vo vláde Theresy Mayovej (2016-18). Tejto funkcie sa však po dvoch rokoch vzdal pre svoj dlhodobý nesúhlas s vyrokovanou dohodou premiérky o odchode Británie z EÚ. Johnson bol prvýkrát zvolený do parlamentu v roku 2001, kde sedem rokov pôsobil ako zástupca volebného obvodu Henley na juhovýchode Anglicka.

V období rokov 2008-16 vykonával funkciu starostu Londýna. V roku 2015 sa opätovne vrátil do parlamentu, tentoraz za londýnsky volebný obvod Uxbridge a South Ruislip. Hlasovanie o novom predsedovi konzervatívcov, o ktorom rozhoduje v korešpondenčnom hlasovaní približne 160.000 členov strany, sa ukončí 22. júla. Meno novozvoleného lídra bude oficiálne vyhlásené nasledujúci deň.