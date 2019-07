Hunt chce o brexite dohodu: Nepatrí však k favoritom v súboji o predsedu strany

Jeho prioritou pri riešení odchodu Británie z Európskej únie je vyrokovať tzv. "brexit s dohodou", čiže s konkrétnymi podmienkami vystúpenia. Nepodporuje súčasný návrh dohody premiérky Theresy Mayovej. Zároveň vyhlásil, že sa koncom leta stretne s viacerými predstaviteľmi EÚ, aby s nimi rokoval o svojej "alternatívnej dohode odchodu". Hunt bol pritom počas referenda v roku 2016 za zotrvanie krajiny v Únii.

Začiatkom septembra má v pláne predstaviť provizórny rozpočet brexitu bez dohodového plánu a do konca toho istého mesiaca sa aj definitívne rozhodne, či má jeho nový odchodový plán reálnu šancu na úspech. Ak bude vyhodnotenie negatívne, sústredí sa len na odchod Británie z Európskej únie bez dohody. Urobí tak však, ako sám dodal, "s ťažkým srdcom".

V otázke imigrácie do Británie zastáva voľnejšiu pozíciu než jeho protikandidát Johnson. Aj keď by podľa Hunta imigrácia do krajiny mohla byť flexibilnejšia, prednosť by podľa neho mali dostať pracovníci s určitými zručnosťami. Zaviazal sa, že ak by sa stal premiérom, zrušil by cieľ súčasnej vlády udržať migráciu pod číslom 100.000 ľudí za rok.

Okrem pozície ministra zahraničia vystriedal v minulosti ďalšie vládne pozície. Najprv bol ministrom kultúry a neskôr sa stal šéfom rezortu zdravotníctva. Počas jeho pôsobenia vari najvýraznejšie rezonoval konflikt ohľadom zmlúv tzv. "junior doctors", teda lekárov pripravujúcich sa na atestáciu. Pre zefektívnenie zdravotníckeho systému predĺžil lekárom pracovnú dobu a zrušil príplatky za nadčasy počas večerov alebo víkendov. Tento krok vyvolal protesty nielen v rámci lekárskej komunity, ale aj širšej verejnosti.

Najvýraznejšou udalosťou počas jeho vedenia rezortu kultúry sa stali letné olympijské hry v Londýne v roku 2012, ktorých proces sa stretol najmä s pozitívnymi ohlasmi. Počas tohto obdobia úzko spolupracoval s vtedajším starostom mesta Johnsonom. Hunt sa počas trvania podujatia zameral najmä na dôležitosť turizmu do hlavného mesta a taktiež zdvojnásobil pôvodný olympijský rozpočet z 40 miliónov libier na 81 miliónov.

Ako poslanec sa do parlamentu dostal prvýkrát v roku 2005, keď sa stal zástupcom volebného obvodu Juhozápadné Surrey. Túto funkciu zastáva do dnešného dňa. Hlasovanie o novom predsedovi konzervatívcov, o ktorom rozhoduje v korešpondenčnom hlasovaní približne 160.000 členov strany, sa ukončí 22. júla. Meno novozvoleného lídra bude oficiálne vyhlásené nasledujúci deň.