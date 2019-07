MIMORIADNE Britom bude vládnuť škandalózny Boris Johnson: Je v područí ruského oligarchu

Informuje o tom investigatívna sekcia agentúry Reuters a dodáva, že to bol práve Alexander Temerko, ktorý bol spolu s fundamentalistami z Európskej výskumnej skupiny (European Research Group - ERG) súčasťou neúspešného vlaňajšieho pokusu zvrhnúť premiérku Theresu Mayovú.

Zdroj: TASR/AP Photo/Frank Augstein

Na vnútrostraníckom hlasovaní poštou, ktoré sa konalo od 6. do 22. júla, sa zúčastnilo 87,4 percenta zo 160.000 členov Konzervatívnej strany. Za Johnsonovho protikandidáta Jeremyho Hunta hlasovalo 46.656 konzervatívcov, Johnsonovi dalo svoj hlas 92.153 členov strany. Neplatných bolo 509 odovzdaných hlasov. Johnson sa postu lídra Konzervatívnej strany a s najväčšou pravdepodobnosťou aj britského premiéra ujme po Therese Mayovej, ktorá z postu líderky odstúpila 7. júna. Nový premiér nastúpi v stredu do úradu, v ktorom nahradí Theresu Mayovú.

Vo finálovom kole voľby lídra Johnsona podporilo 92.153 členov strany, zatiaľ čo jeho rivala, ministra zahraničia Jeremyho Hunta, približne polovičný počet hlasujúcich. Výsledok takmer 50-denného výberu oznámila predsedníčka poslaneckého klubu konzervatívcov na mítingu v Londýne.

Johnsonov priateľ, oligarcha Temerko, má zároveň na svedomí dar v podobe milióna libier, ktorý venoval konzervatívcom. Strana na toto tvrdenie reagovala, že dary strane sú v súlade so všetkými zákonmi. "Dary konzervatívnej strane sú riadne a transparentne deklarované volebnej komisii, ktoré zverejňujú a sú v úplnom súlade so zákonom," tvrdia konzervatívci.

Temerko sa narodil na území dnešnej Ukrajiny ešte za minulého režimu a svoje verejné pôsobenie charakerizuje slovom "podnikateľ". Blízky Johnsonov priateľ Temerko je navyše podľa Reuters bývalý obchodník so zbraňami a s budúcim britským premiérom ho spájajú pravidelné stretnutia, na ktorých riešili politické plány. Jeden z členov britského parlamentu už na sociálnej sieti reagoval na medializované spojenie Johnsona a Temerka.

This is a mind-blowing story. A now pro-Brexit Russian arms dealer with links to the FSB says he was part of efforts to oust Theresa May along with MPs in the ERG. He’s given £1million to the Conservative Party and donates to some of its MPs. Boris Johnson is his close ally. https://t.co/zHhpI3hZMS