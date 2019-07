Nevedel, že bude kandidovať: Novým predsedom EP sa stal taliansky socialista, kto je Sassoli?

BRUSEL – Novým predsedom Európskeho parlamentu (EP) sa stal v stredu taliansky socialista David-Maria Sassoli. V druhom kole získal nadpolovičnú väčšinu 345 hlasov. Druhý skončil so 160 hlasmi český europoslanec Jan Zahradil, tretia nemecká kandidátka zelených Ska Kellerová so 119 hlasmi.

V prvom kole Sassoli nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, iba 325, takže mu ich sedem chýbalo. Jeho zvolenie v druhom kole sa očakávalo, pretože dve ostatné veľké strany, liberáli a ľudovci, svojich kandidátov nepostavili. Návrh Sassoliho do funkcie však bude veľkou ranou pre nové členské štáty EÚ, ktorých pozícia sa tým oslabí. Na čele nijakého vrcholného orgánu nebude stáť politik z východoeurópskych krajín.

Európska únia musí podľa Sassoliho zohľadniť rozdiely svojich jednotlivých regiónov. "Nie sme lepší či horší, sme iba iní. Na svoju rozdielnosť by sme mali byť hrdí," prihovoril sa europoslancom nový predseda. Funkčné obdobie šéfa europarlamentu je dva a pol roka. Sassoli si za svoje priority na toto obdobie vytýčil najmä boj za slobodu a solidaritu. Zdôraznil tiež, že Únia musí byť pripravená čeliť klimatickým zmenám aj migrácii.

Kto je David-Maria Sassoli?

V utorok údajne ešte nevedel, že bude kandidovať. Po Antoniovi Tajanim bude predsedom Európskeho parlamentu ako ďalší Talian. David-Maria Sassoli (63) nezvíťazil vďaka svojej výnimočnej charizme či všeobecnej autorite. Zvolenie tohto sociálneho demokrata bolo súčasťou koaličnej dohody politických skupín.

Sassoli sa narodil 30. mája 1956 vo Florencii. Na Florentskej univerzite vyštudoval politológiu a novinársku kariéru začal v miestnych novinách a v tlačových agentúrach. Potom nastúpil do denníka Il Giorno a pracoval tiež pre talianske štátne televízie TG3 alebo TG1.

V roku 2009 opustil kariéru novinára, vstúpil do Demokratickej strany a bol prvýkrát zvolený do EP. V roku 2012 neúspešne kandidoval v demokratických primárkach na starostu Ríma. Do EP bol zvolený aj v roku 2014 a tento rok. Doteraz bol členom Delegácie pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ-Srbsko.

Rodený Florenťan pôsobí v Európskom parlamente desať rokov. Je ženatý s Alessandrou Vittoriniovou, s ktorou majú dve deti, Giulia a Liviu. Je fanúšikom futbalového tímu ACF Fiorentina. Okrem toho je aktívnym členom talianskeho združenia novinárov, spisovateľov a ďalších osobností Articolo 21, ktoré podporuje slobodu prejavu.

Spolu s Francescom Saveriom Romanom napísal knihu o únose a vražde talianskeho premiéra Alda Mora, ktorého v roku 1978 uniesli a zavraždili členovia ultraľavicovej organizácie Červené brigády. Sassoli je piatym talianskym predsedom EP od roku 1958.

Vznik a funkcia Európskeho parlamentu

Európsky parlament vznikol na základe rímskych zmlúv o vytvorení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 1958. Zmluvy položili základný kameň k vzniku súčasnej Európskej únie a v ten istý deň k nim bolo pripojené Európske spoločenstvo uhlia a ocele, zároveň boli založené Európska investičná banka a Európske parlamentné zhromaždenie. To zasadalo prvýkrát 19.-21. marca 1958 v Štrasburgu. Až v júni 1979 sa konali prvé priame voľby do EP, predtým boli europoslanci delegovaní národnými parlamentmi.

EP bol pôvodne len poradným a kontrolným orgánom. Jednotný európsky akt (1987) a Zmluva o EÚ ale jeho právomoci rozšírili, takže teraz EP s Radou EÚ prijíma a mení legislatívu takmer vo všetkých oblastiach. EP schvaľuje rozpočet EÚ či Európsku komisiu, ktorú môže tiež neskôr odvolať. Súhlas EP je nutný aj pri vstupe nových štátov či pri schvaľovaní dohôd o pridružení. Predseda EP je volený na dva a pol roka, teda na polovicu volebného obdobia parlamentu, a jeho funkčné obdobie sa môže predĺžiť.