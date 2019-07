Zaradenie do výborov v europarlamente je známe! Pozrite sa, v ktorých skončili slovenskí poslanci

BRATISLAVA – Zaradenie slovenských poslancov Európskeho parlamentu do výborov je už známe. Monika Beňová (Smer-SD, S&D) bude členkou výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI). Do tohto výboru patrí aj Martin Hojsík (PS, RE) a Michal Wiezik (Spolu, EPP).

Vo výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) budú tiež traja europoslanci – Vladimír Bilčík (Spolu, EPP), Michal Šimečka (PS, RE) a Milan Uhrík (ĽSNS). Miroslav Číž (Smer-SD, S&D) bude pôsobiť vo výbore pre medzinárodný obchod (INTA). Do výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) sa zaradili Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS, ECR) a Miroslav Radačovský (ĽSNS).

Robert Hajšel Zdroj: TASR - Andrej Galica

Robert Hajšel (Smer-SD, S&D) bude členom výboru pre priemysel, výskum a energetiku. Eugen Jurzyca (SaS. ECR) a Ivan Štefanec (KDH, EPP) budú pracovať vo výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO). Peter Pollák (OĽaNO, EPP) bude vo výbore pre kultúru a vzdelávanie (CULT). Informovala o tom tlačová atašé EP na Slovensku Ivana Janíková.

Zaradenie poslancov do výborov by malo v čo najväčšej miere odrážať zloženie samotného Európskeho parlamentu. Pokiaľ sa politické skupiny nedohodnú na proporčnom rozdelení kresiel v ktoromkoľvek výbore, rozhodnutie prijme Konferencia predsedov - teda predseda EP a lídri politických skupín. Zaradenie zákonodarcov do výborov je interným rozhodnutím poslaneckých klubov (politických skupín) a nezaradených poslancov.

Peter Pollák Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Výmena miest vo výboroch medzi jednotlivými poslaneckými klubmi nie je povolená. V Európskom parlamente teraz funguje 20 výborov a dva podvýbory. Okrem tých, do ktorých sa zaradili slovenskí europoslanci, existuje napríklad výbor pre zahraničné veci, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, hospodárske a menové veci či rozpočet. Najpočetnejší je výbor pre priemysel, výskum a energetiku, v ktorom bude najbližších päť rokov pôsobiť 72 poslancov. Vo výbore pre zahraničné veci ich bude 71. Vo výbore pre právne veci ich bude 25, vo výbore pre rozvoj 26.