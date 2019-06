Svet na pokraji novej vojny! Lode v pohotovosti a lietadlá vo vzduchu: Útok na Irán stopli na poslednú chvíľu

Podľa nemenovaného zdroja mali byť útoky namierené proti "niekoľkým" cieľom. Operácia bola údajne už "v prvotných štádiách", keď si to Trump rozmyslel. Viacerí americkí politici sa v posledných dňoch nechali počuť, že v súvislosti s Iránom nie je zo strany USA vylúčená žiadna možnosť.

Video released by #IRGC shows the moment of shooting down an intruding American spy drone on Wednesday.#USdroneShotDown #Drone #UnitedStates #HormuzStrait #Iran pic.twitter.com/wp6AS7KugD