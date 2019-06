Hrozba konfliktu, krok k výrobe jadrových zbraní: Irán varuje, že do 10 dní poruší limit zásob uránu

Behrúz Kamálvandí a napadnutý tanker v Ománskom zálive.

Zdroj: SITA/AP/IRIB News Agency/Vahid Salemi

Aktualizované

TEHERÁN - Irán do desiatich dní poruší limit zásob uránu, ktorý stanovuje jadrová dohoda so svetovými mocnosťami z roku 2015. V pondelok to oznámil hovorca Iránskej organizácie pre atómovú energiu Behrúz Kamálvandí. Ako uviedol počas tlačovej konferencie v zariadení Arak na ťažkú vodu, ktorú naživo odvysielala štátna televízia, Irán už štvornásobne zvýšil produkciu nízko obohateného uránu.