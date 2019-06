Češka, ktorá prišla o manžela pri útoku žraloka, prehovorila: Slová, z ktorých mrazí

Rodine do odletu zostávali len dva dni. Posledné chvíle v Egypte si hodlala uži naplno. Andrea (43), jej manžel Petr (†42) a ich dcéra si spravili výlet k mólu.

Hlava rodiny sa však z neho rozhodla skočiť. Bohužiaľ, v mori ju napadol žralok. „Prišli sme na to mólo, boli sme tam sami, len ja, manžel a dcéra. Manžel odplával pár metrov a z ničoho nič som videla, ako sa k nám otočil a začal mávať rukami,“ spomína na chvíle plné bolesti Andrea. Tragédia sa nedala nijako zvrátiť. „Okolo neho som videla veľký červený tieň, videla som chvost nad hladinou a za chvíľu už iba veľa krvi,“ hlesla vdova.

Čítajte aj: Žraloka nakrútili v ďalšom chorvátskom letovisku: VIDEO Krúžil okolo lode plnej turistov

Malo to však byť úplne inak, do mora mali skočiť ako rodina. Podľa Andreinho opisu sa tak nestalo preto, lebo čakala, kým jej plavčík prinesie nafukovaciu vestu pre dieťa. Keď videla, ako jej žralok zabíja milujúceho muža a otca jej dieťaťa, spanikárila, na chvíľu dokonca omdlela. Potom si pamätá už len to, že ju s dcérou odviedli na izbu. „Tam som sa dozvedela, že je manžel mŕtvy,“ povedala roztraseným hlasom.

Bezmocnému mužovi sa v čase, keď na neho zaútočil žralok, neusiloval nikto pomôcť. Andrea to ale nikomu nezazlieva. „Tiež by tam skočil s holými rukami, tam už sa aj tak nedalo pomôcť, bola to otázka chvíľky,“ povedala pre extra.cz s tým, že skôr ju mrzí to, že nikto ich pred predátormi nevaroval.