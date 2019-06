Adamkovi (8) operovali mandle: VIDEO Horor v nemocnici, zdravý chlapček skončil s poškodením mozgu

Adamova prognóza nie je dobrá.

Zdroj: ČT24/Infiltrace: Obchod se svědomím

PARDUBICE - Osemročný Adam prišiel v máji roku 2017 do pardubickej nemocnice na operáciu nosných mandlí, ako zdravý chlapec. Odišiel z nej po ôsmich mesiacoch, v bdelej kóme. Tento nešťastný ľudský príbeh teraz zachytáva český dokument "Infiltrácia: Obchod so svedomím". Použité sú v ňom zábery z bezpečnostných kamier z chodieb zdravotníckeho zariadenia, na ktorých vidno, ako chlapec silno krváca, no pomoc je v nedohľadne. Nakoniec došlo až k poškodeniu mozgu.