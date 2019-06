VIDEO, z ktorého mrazí: Zrážka ženy s vlakom! Memento pre všetkých, ktorí hazardujú so životom

Žena zázrakom prežila.

Zdroj: YouTube/Policie ČR

BŘECLAV/BRATISLAVA - Česká polícia zverejnila dnes na svojej webovej stránke, rovnako ako vo svojom profile na sociálnej sieti, video, ktoré by malo byť výstrahou pre všetkých, ktorí zvyknú prechádzať cez železničné koľaje. V tomto prípade rýchlosť vlaku, ktorý sa prehnal stanicou v Šakviciach, v okrese Břeclav, podcenila 49-ročná žena, ktorá sa z následkov zranení lieči dodnes. Takýto hazard s vlastným životom je pritom úplne zbytočný. Mali by to vedieť nielen dospelí, ale aj deti, ktorým by to mali vysvetliť ich rodičia. Tých pár sekúnd ušetreného času nikdy nestojí za ľudskú tragédiu.