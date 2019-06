Najhorší let všetkých čias! Obťažovanie letušky, nahota a h*vno v uličke: Briti cestovali do Vegas

"Osem hodín čistého pekla" nazvali pasažieri transatlantický let spoločnosti Thomas Cook 24. marca 2018 z Veľkej Británie do USA. Postarali sa im oň Briti Michael Ward (33) a jeho kamaráti Craig Hopwood (35), Scott Capper (32) a Daniel Howarth (35). Opili sa už v odletovej hale letiska v Manchestri. V duty free zóne si kúpili niekoľko litrov rumu a vodky a hoci ich letuška ešte pred štartom trikrát požiadala, aby už nepili, neuposlúchli ju. Počas letu pili svoj vlastný alkohol aj napriek upozorneniu, že USA považuje za nezákonné byť opitý počas letu do Las Vegas. Na vyše osemtisíckilometrovej ceste museli zamestnanci leteckej spoločnosti zabaviť hulvátskym Britom päť litrov alkoholu. Na palube boli agresívni, dvaja z nich sa pokúsili zdvihnúť sukňu letuške Chloe Chalonerovej a počastovali ju výrazom „Ty liverpoolska suka.“ Jeden z nich dokonca vykonal veľkú potrebu v uličke, pričom kričal „Bum!“, navzájom si sťahovali nohavice, fajčili nepovolené elektronické cigarety, oblievali sa vodou, boli nesmierne hluční a vulgárni. Keď ich letuška varovala, že let bude kvôli nim odklonený, hulákali, že im je to jedno. Jeden zo skúsených členov posádky uviedol, že to bolo najhoršie správanie sa, aké zažil za vyše 20 rokov svojej práce. Opilci ignorovali všetky varovania, vystrašili spolucestujúcich a ohrozili bezpečnosť letu. Zdroj: GMP police Pilot bol napokon nútený presmerovať let do Kanady a núdzovo pristáť vo Winnipegu, asi 1 900 km od Las Vegas, aby vysadil nežiaducich hulvátov. Lietadlo sa pred pristátím muselo vo vzduchu zbaviť asi 10-tisíc kg paliva. Zvyšných 316 cestujúcich na palube vrátane 12 detí vo Winnipegu čakalo takmer tri hodiny, kým lietadlo dostalo povolenie na štart, natankovalo a opäť sa s nimi vznieslo, aby dokončilo cestu. Letecká spoločnosť vystavila za celú udalosť účet vo výške cca 32-tisíc eur vrátane nákladov na spiatočný let pre britských výtržníkov. Zdroj: GMP police

Britov, z toho troch údajne serióznych otcov rodín po návrate do Veľkej Británie zatkli. Na výsluchu budúci ženích Ward poprel pitie v lietadle a tvrdil, že si nepamätá vulgárnosti alebo bitku. On sa pritom správal najhoršie. Sudkyňa manchesterského súdu Hilary Manleyová zhrnula výčiny štyroch mužov: “Ohrozili ste pasažierov i bezpečnosť letu. Na takéto správanie sa musí existovať odstrašujúci trest." Daniel Howarth dostal 19 mesiacov za opitosť v lietadle a verejné pohoršenie, ostatní traja za ohrozenie spolucestujúcich, posádky a letu dva roky natvrdo.