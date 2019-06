Bitá, škrtená a pochovaná: FOTO Dovolenka sa zmenila na horor, žena opísala desivý príbeh z hotela

DELAWARE - Mamička dvoch detí z amerického štátu Delaware sa koncom januára vybrala s manželom a ich dvomi kamarátmi na dovolenku do Dominikánskej republiky. Namiesto toho, aby sa však z výletu do exotickej krajiny vrátila opálená a odpočinutá, skončila po brutálnom útoku v nemocnici. Keď sa Tammy Lawrence-Daleyová konečne trochu zotavila, rozhodla sa o svojej nepríjemnej skúsenosti prehovoriť na sociálnej sieti. Zverejnila aj fotografie svojej dobitej tváre, na ktorej sa len ťažko dajú rozpoznať ľudské črty.

Tammy sa v stredu podelila o svoj mrazivý príbeh v profile na facebooku. Podľa jej slov sa s manželom a ich najlepšími priateľmi, Diane a Jamesom, ubytovali v all-inclusive rezorte Majestic Elegance v Dominikánskej republike. Do krajiny prileteli v jeden januárový pondelok večer a ľahli si skoro spať, keďže boli unavení z cesty. Na druhý deň sa rozhodli navštíviť divadelnú šou. Predstavenie sa skončilo približne o 22.30 h a oni sa vrátili do svojich izieb. Keďže boli hladní, snažila sa Tammy zavolať izbovú službu, ale dostala odpoveď, že tá už má voľno. Nakoniec sa teda rozhodla, že zbehne dolu po nejaké občerstvenie a o chvíľu sa vráti.

Zdroj: FB/Tammy Lawrence-Daley

Obišla salónik v ich budove a chcela prejsť do salóna v druhej, ktorá sa nachádzala pláži. Mala v pláne, že si urobí nejaké fotografie mesiaca na vodnej hladine, no k tomu sa už nedostala. Keď prechádza chodbou medzi budovami, začula v tichu rýchle kroky, no už nestihla nijako zareagovať. Neznámy násilník ju schmatol zozadu za ramená a zatiahol do odomknutej údržbárskej miestnosti. Napriek tomu, že sa bránila, bol pre ňu príliš silný. Ďalších osem hodín bolo plných bolesti a strachu. Niekoľkokrát ju muž škrtil, až upadla do bezvedomia. Kopol ju do hlavy a bil palicou. Bezvládne telo zvalil dolu schodmi do pivnice, ktorá ju mala pochovať navždy.

Zdroj: FB/Tammy Lawrence-Daley

V nemocnici strávila päť dní, podstúpila operáciu a doteraz trpí poškodením nervov. Rezort Majestic Elegance podľa nej odmietol brať akúkoľvek zodpovednosť za útok, keďže nevedela identifikovať útočníka, hoci mal na sebe uniformu s logom rezortu. Na mieste sa nenachádzali žiadne kamery. Jej manžel a priatelia pritom zišli v osudnú noc najmenej 3-krát na recepciu, než sa zamestnanci rozhodli, že budú po Tammy pátrať. Bezpečnostní pracovníci si podľa nej mysleli, že jednoducho iba leží niekde opitá.

Zdroj: FB/Tammy Lawrence-Daley ​

Američanka teraz vyzýva všetky ženy, aby si dávali pozor. Podľa nej je tento predátor stále na slobode a určite číha na svoju ďalšiu obeť. Tá už však nemusí mať toľko šťastia ako ona. Ženy by preto nemali chodiť samy na miesta, ktoré nevyzerajú bezpečne. Navyše nemožno čakať pomoc ani od ubytovacieho zariadenia. Majestic Elegance sa neponúkol, že uhradí nemalé lekárske náklady, ani že by rodine preplatil dovolenku. Súdny spor by podľa Tammy tiež k ničomu neviedol.