Krvavá dráma v Poľsku: Muž (†65) prišiel do kostola na spoveď, nečakaný útok a smrť

VARŠAVA - Útočník v jednom z kostolov v poľskom hlavnom meste vo štvrtok zabil staršieho muža, ktorému sa snažil pomôcť kňaz. Ten vyviazol so zranením. Útočníka zadržala polícia, uviedla televízia TVN 24 na svojom webe.

K incidentu došlo vo štvrtok po 17-tej hodine v sakristii Kostola sv. Augustína. Násilník zaútočil na 65-ročného muža. "Napadnutému chcel pomôcť kňaz, ale bol tiež napadnutý," povedal pre televíziu policajný hovorca Sylwester Marczak. "Kňaz bol zranený, druhý muž nežije," dodal.

Policajná hliadka dorazila na miesto asi po troch minútach. "Policajti zneškodnili útočníka, ktorý následne upadol do bezvedomia a bolo nutné ho oživovať. Momentálne je v nemocnici pod dohľadom polície," povedal hovorca.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Obeť tiež previezli do nemocnice, ale nepodarilo sa ju zachrániť. Kňaz podľa Onet neutrpel vážnejšie zranenia. Útočníka médiá opisujú ako tridsiatnika alebo štyridsiatnika, policajný hovorca sa však zdržal ďalších podrobností.

Polícia podľa denníka Gazeta Wyborcza ani nespresnila "nebezpečný nástroj", ktorý útočník použil; išlo pravdepodobne o sklenenú fľašu. Portál polityce.pl uviedol, že agresor zasiahol obeť skleným objektom niekoľkokrát do tváre.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Portál polsatnews.pl informoval, že obeťou je otec jedného z kňazov varšavskej diecézy, ktorý sa prišiel do kostola vyspovedať. Motívy páchateľa zatiaľ nie sú známe.

Zhodou okolností sa vo štvrtok večer vo Varšave odohral ešte jeden útok s obeťou na živote. Podľa serveru fakt.pl do obchodu so zeleninou vstúpil asi štyridsaťročný muž, ktorý majiteľa obchodíku niekoľkokrát bodol nožom a ušiel. Policajti "veľmi agresívneho" útočníka chytili o niekoľko ulíc ďalej a previezli ho do psychiatrickej liečebne. Jeho obeti už zdravotníci nedokázali pomôcť. Polícia vylúčila súvislosť medzi oboma útokmi.