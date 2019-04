V Poľsku sa vrátili do stredoveku: Kňazi pálili knihy o Potterovi a iné predmety, majú vraj zlú moc

GDANSK - V jednej z farností v poľskom Gdansku spálili v nedeľu hromadu kníh, vrátane príbehu o Harrym Potterovi či ságy Twilight. V plameňoch však skončili aj rôzne talizmany, detský dáždnik Hello Kitty či africká maska. Tieto predmety priniesli veriaci na žiadosť kňaza, aby zbavili svoje príbytky všetkého, čo "má v sebe zlú moc". Kým duchovní svoj čin obhajujú, zo strany verejnosti sa na ich hlavy zniesla vlna prekvapenia a kritiky.

Fotografie z akcie, ktorá sa odohrala po nedeľnej omši o 11. hodine dopoludnia, zverejnila na svojej stránke na facebooku "Fundacja SMS z Nieba". Snímky zobrazujú kňazov spolu s miništrantmi, ako ukladajú veci do prepravky, ktorú potom odnesú smerom k vonkajšiemu ohnisku pred kostol, kde ich zapália. V popise k snímkam sa objavujú citácie z Biblie a z katechizmu katolíckej cirkvi o zničení predmetov spojených s "mágiou".

Podľa portálu tvn24.pl boli medzi nimi aj bestsellery od J. K. Rowlingovej, knihy o hinduizme, africké masky alebo sochy slona či mačky. Podľa inštrukcií kňaza to mali byť veci, ktoré súvisia s poverami, veštením alebo okultizmom

Portál natemat.pl hovoril s kňazom farnosti Janom Kucharskim, ktorý vysvetlil, čo ich k tejto akcii podnietilo. Podľa neho išlo o uvedomenie sa, ktoré sa objavuje u ľudí, ktorí majú Božieho ducha, pretože bez neho nie sú schopní pochopiť, že im niečo môže ublížiť duchovne. "Vieme, čo nie je dobré pre veriacich, a preto by som dokonca povedal, že takáto forma tejto udalosti je evanjelizačná. Áno, pre niektorých ľudí to môže byť šokujúce, ale ľudia, ktorí majú Božieho ducha, to pochopia," zdôraznil Kucharski. Dodal, že zatiaľ neplánujú žiadne ďalšie akcie.

Mnohí užívatelia internetu reagovali rozhorčene pri pohľade na pálenie kníh. V komentároch pripomenuli podobné akcie organizované inkvizíciou v stredoveku alebo nacistami v roku 1933 v Nemecku.

V profile sa v reakcii na útoky užívateľov objavila aj krátka odpoveď od zakladajúceho kňaza Rafała Jarosiewicza: "Snívam o čase, keď ľudia na protest proti zabitiu nenarodených detí budú reagovať aspoň spolovice tak horlivo ako pri pálení magických kníh...". Otec Jaroszewicz sa stal známym vďaka svojmu nápadu mobilnej spovednice. Kňaz v autobuse putoval z miesta na miesto a zastavoval napríklad aj pred nákupnými centrami, koncertnými sálami či mestskými trhmi.