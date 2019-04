Erdoganovej strane sa nepozdávajú výsledky volieb: V Istanbule prepočítajú všetky hlasy

Ešte v sobotu pritom hovorca AKP Ömer Čelik informoval, že AKP bude akceptovať výsledky komunálnych volieb bez ohľadu na to, kto bude po prerátaní hlasov v Istanbule a Ankare vyhlásený za víťaza. Hoci AKP, ktorej členom je aj prezident Recep Tayyip Erdogan, získala spolu so svojím koaličným partnerom v komunálnych voľbách minulú nedeľu celkovo viac ako 50 percent hlasov, porážka jej kandidátov na post primátorov v hlavnom meste, ako aj ekonomickom centre krajiny, by pre ňu predstavovala zásadný neúspech.

Komunálne voľby v Turecku boli vnímané ako test podpory Erdoganovi v situácii, keď štát s 81 miliónmi obyvateľov čelí hospodárskej recesii s dvojcifernou infláciou, rastúcim cenám potravín a vysokej miere nezamestnanosti. Erdogan a AKP zvíťazili v každých voľbách od roku 2002, keď sa táto strana dostala k moci. Podľa analytikov súvisí výsledok nedeľňajších komunálnych volieb práve s ekonomickou stagnáciou Turecka.