Bola to vražda: FOTO Marek (†3) zomrel rukou Simoninho partnera, tyranovi hrozí výnimočný trest

Polícia prehodnotila obvinenie z ťažkého ublíženia na zdraví a čin Simoninho partnera Josefa prekvalifikovala na vraždu. „Na základe predbežných výsledkov súdnej pitvy a vyhodnotenia doterajšieho vyšetrovania bol dvadsaťročný muž z Loun koncom minulého týždňa obvinený zo spáchania obzvlášť závažného zločinu vraždy,“ uviedla v úvode týždňa policajná hovorkyňa Alena Bartošová.

Kriminalisti ešte v sobotu 16. februára, keď boli privolaní na miesto úmrtia chlapca, mladíka zadržali ako podozrivého, následne ho obvinili z ťažkého ublíženia na zdraví a týrania zverenej osoby. Aktuálne na základe všetkých znaleckých posudkov a výsledkov súdnej pitvy ešte pridali obvinenie z vraždy. „Mužovi za vraždu a týranie zverenej osoby hrozí až výnimočný trest,“ dodala Bartošová.

Policajný protokol o zmene právnej kvalifikácie si obvinený podľa jej slov prevzal od vyšetrovateľov vo väzobnej väznici, kam ho súd poslal dva dni po čine. Muži zákona však naďalej pokračujú s vypočúvaním svedkov.

Obrovská tragédii sa pravdepodobne dalo predísť. Ľudia zo susedstva si totiž všimli, že chlapček bol zanedbaný. Dieťa mali vídať s modrinami, podliatinami aj popáleninami. Niektorí svedkovia dokonca uvádzali, že Simona sa všetkému nemo prizerala len preto, aby ju partner neopustil. Babička chlapčeka dokonca uviedla, že ho mlátili ako psa. Marek podľa jej slov musel byť celý deň v izbe, kde kľačal a držal pred sebou knižky. Známy dvojice tiež potvrdil, že dieťa vyzeralo veľmi zle. Videl ho dva dni pred smrťou. Ako opísal, chlapček bol opuchnutý, ani nehovoril.

Prečo však nikto nezakročil, kým bol čas? Podľa televízie Nova mal byť chlapec pod dozorom sociálky, avšak v inom meste. „Vnímame to ako veľkú ľudskú tragédiu. Dieťa neprechádzalo našou evidenciou, to znamená nespadalo do evidencie orgánov sociálno-právnej ochrany Mestského úradu v meste Louny. Nemalo tu trvalý pobyt,“ objasnila pre tn.cz vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva MÚ Louny Iva Vildová. Tá tiež uviedla, že pracovníci napriek tomu rodinu raz navštívili. V tom čase však vraj vyzeralo byť všetko v poriadku. „Náš kontakt s rodinou sa uskutočnil pred niekoľkými mesiacmi na dožiadanie kmeňového úradu, ktorý dokumentáciu viedol,“ povedala Vildová.

Polícia prijala oznámenie o úmrtí dieťaťa v dome v Lounoch 16. februára v ranných hodinách. Pri dome vzniklo pietne miesto