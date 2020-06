Padol rozsudok: FOTO Mladík bude pykať za brutálnu vraždu Mareka (†3), prvé slová babičky

Za vraždu a týranie batoľaťa v Lounoch uložil odvolací pražský vrchný súd jeho otčimovi výnimočný trest 22 rokov väzenia. Ústecký krajský súd muža pôvodne odsúdil na 16 rokov za ťažké ublíženie na zdraví s následkom smrti, podľa odvolacieho súdu ale musel byť obžalovaný uzrozumený s tým, že chlapca môže svojím konaním usmrtiť. Stredajší rozsudok je právoplatný, muž môže len podať dovolanie na Najvyšší súd. Kvôli týraniu je stíhaná aj matka dieťaťa, v prípade doteraz nepadlo rozhodnutie.

Dvadsaťjedenročný muž podľa verdiktu začal ani nie trojročného chlapca týrať vlani v januári po tom, čo sa nasťahoval k jeho matke. Opakovane ho podľa súdu sprchoval v studenej vode, vystavoval kontaktu s horúcou plochou, čím utrpel popáleniny, okrem iného aj v tvári. Mlátil ho dlaňou aj varechou, a to na otvorených ranách, dával mu facky. Rodičia podľa súdu dieťa tiež schovávali pred sociálnou pracovníčkou, lekárom i rodinou, aby sa na týranie neprišlo.

Násilie sa podľa obžaloby stupňovalo. V polovici februára podľa súdu udrel dieťa tak, že mu poškodil mozog a miechu. Dieťa potom osprchoval studenou vodou a uložil do postele a išiel spať. Dieťa zomrelo 16. februára medzi 03:00 a 05:00.

Muž sa k činu na ústeckom krajskom súde čiastočne priznal. Poprel však obvinenia, že dieťaťu spôsoboval popáleniny a že ho bil deň predtým, než zomrelo. Podľa znalcov je jeho intelekt v pásme slaboduchosti a hoci mohol predpokladať, že jeho činy môžu poškodiť zdravie dieťaťa, nebol schopný predpokladať, že by ho mohol svojím konaním zabiť.

Aj preto muža ústecký súd odsúdil len za ťažké ublíženie na zdraví. S tým nesúhlasila štátna zástupkyňa Kateřina Boudová, ktorá v odvolaní žiadala, aby bol muž odsúdený za vraždu a súd ho potrestal 20 rokmi väzenia.

Predseda odvolacieho senátu Jiří Lněnička ale trest ešte navýšil. Mužovi uložil trest v rozmedzí výnimočného trestu, teda medzi 20 až 30 rokmi. „Za svoju zhruba štyridsaťročnú praxi som sa s takýmto zaobchádzaním s maloletým dieťaťom ešte nestretol, svedčí to o úplnej neúcte k ľudskému životu a o určitom sadizme obžalovaného,“ povedal sudca. „Nie je jasné, čím si maloletý vyslúžil zo strany obžalovaného takéto zaobchádzanie,“ doplnil.

„Keby bola spravodlivosť, dala by som mu to, čo on robil jemu. Všetko do detailu,“ povedala podľa FTV Prima babička zavraždeného chlapčeka.

Lněnička tvrdí, že muselo byť obžalovanému jasné, že dieťa môže násilím ohroziť na živote. „Je niečo iné, keď s takouto intenzitou udrie dvojročné dieťa, ktoré váži 13 kilogramov a keď udrie dospelého,“ vysvetlil sudca. Pripomenul tiež, že muž s matkou dieťaťa cielene bránili lekárskemu vyšetreniu chlapca.

Proti rozsudku krajského súdu sa odvolal aj obžalovaný, ktorý naopak žiadal zmiernenie pôvodného trestu. Súd podľa neho nevzal do úvahy všetky poľahčujúce okolnosti, ako je vek obžalovaného, to, že spolupracoval s políciou alebo že prejavil ľútosť. Muž sám v stredu na súde iba znovu poprel, že by chlapca popaľoval.

Pred súdom by mohla stáť aj matka chlapca, ktorá v hlavnom pojednávaní na súde vystupovala ako svedkyňa. Chlapca tiež bila, nikdy ale podľa súdu tak surovo ako jeho otčim.