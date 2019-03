Výstraha pre cestovateľov! Česi sa nakazili neobvyklou infekciou, u nás sa už nevyskytuje

OPAVA - Štyria ľudia z Opavska sa nakazili brucelózou, ktorá sa na území Česka už 60 rokov nevyskytuje. Všetci sa nakazili vlani na dovolenke v Arménsku, keď u miestnych pili kozie mlieko. Infekcia sa na človeka prenáša zo zvierat, napáda hlavne pečeň a spôsobuje depresívne stavy. V druhej polovici minulého roka sa títo ľudia postupne dostali do starostlivosti lekárov opavskej nemocnice, kde sa až v decembri podarilo infekčné ochorenie po sérii testov diagnostikovať. Na tlačovej konferencii to dnes povedal primár infekčného oddelenia Sliezskej nemocnice v Opave Petr Kümpel.

Najprv sa zdravotné ťažkosti objavili u dvadsaťročnej študentky Barbory ​​Mludkovej. S kamarátkou a jej rodičmi Arménsko navštívila vlani v júli. V septembri sa jej zdravotný stav zhoršil. Trpela bolesťami v bedrách, hlavy a bola nezvyčajne unavená. Opakovane sa preukázal zápal mozgových blán. Lekári začali hľadať príčinu. Až v decembri, v spolupráci s veterinárnymi expertmi, diagnostikovali brucelózu.

"Neobvyklý a nepriaznivý stav pacientky, kolísajúci ako na hojdačke, sme konzultovali s kolegami z Prahy, Olomouca. Zisťovali sme, či nejde napríklad o reumatické, krvné či autoimunitné ochorenia. Znova sme vykonali veľkú škálu sérologických vyšetrení. Vrátane brucelózy, ktorá tu bola naposledy pred 60 rokmi. Všetky testy v laboratóriách vyšli negatívne," dodal Kümpel.

Baktéria brucella pod mikroskopom

Mladá lekárka z oddelenia nakoniec prišla s myšlienkou, že by mohlo ísť o iný typ brucelózy, ktorý obvyklé testy nemusia zachytiť. Preto boli vzorky krvi odoslané na špeciálne vyšetrenie veterinárom do Olomouca. Až vtedy sa diagnóza potvrdila. Začiatkom decembra začala brať študentka cielené antibiotiká, ktoré by mali viesť k jej plnému uzdraveniu.

Postupne k lekárom prišli ďalší traja cestovatelia, ktorí boli v Arménsku tiež a spoločne s Mludkovou popíjali v horách kozie mlieko. "Tamojší ľudia sú pohostinní. Nikomu z nás nenapadlo, že tie fantastické syry a mlieko môžu byť nakazené. Samozrejme, tiež nemuseli byť nakazené úplne všetky, ale skôr len jeden. Ktorý, to už sa nikdy nedozvieme," povedala Mludková.

Brucelóza je závažná infekcia, ktorá sa vyskytuje u domácich a divých zvierat. V Československu bola v šesťdesiatych rokoch minulého storočia u domácich zvierat pomocou zložitého a nákladného komplexného programu odstránená. Odstránená je aj vo väčšine rozvinutých krajín. Človek sa môže infekciou nakaziť cez poranenú kožu, spojivky alebo aj konzumáciou nevhodne upraveného mlieka a mliečnych výrobkov chorých zvierat. Brucelóza sa lieči dlhodobým užívaním antibiotík. Infekcia napáda napríklad pečeň.