Šokujúce VIDEO z tlačovky: Mladíka pobúrili výroky senátora, takúto reakciu nečakal

Senátor za Queensland, ktorý útoky pripísal na vrub imigrácii, mal práve v Melbourne tlačovú konferenciu, keď k nemu pristúpil zozadu mladík a rozbil mu o hlavu vajíčko. Senátor mu uštedril niekoľko faciek a mladíka hneď zadržala ochranka.

WATCH: This is the moment Senator Fraser Anning was egged by a teenage boy during a press conference in Melbourne. #9News pic.twitter.com/oePwz3pPH2