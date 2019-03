Krvavý masaker, za minútu vzal život desiatkam ľudí: FOTO Strelec sa postavil pred súd

Celý proces trval približne len jednu minútu. Tarrant sa má znova postaviť pred súd 5. apríla. Sudca po tom, ako podozrivého odviedli, povedal, že aj keď je v zatiaľ obvinený len z vraždy, je logické domnievať sa, že budú vznesené aj ďalšie obvinenia. Podozrivý zverejnil na sociálnych sieťach svoj manifest, v ktorom sa identifikoval ako Brandon Tarrant, a povedal, že chcel pomstiť útoky, ktoré spáchali moslimovia v Európe, dopĺňa AP. Piatkové útoky v dvoch mešitách v meste Christchurch si vyžiadali najmenej 49 obetí na životoch.

V legálnom vlastníctve päť zbraní

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová oznámila, že hlavný podozrivý zo streľby v dvoch mešitách v hlavnom meste Christchurch mal v legálnom vlastníctve päť zbraní, ktoré boli použité pri útokoch. Informovala o tom v piatok agentúra AP. Premiérka v sobotu miestneho času povedala, že v krajine po útokoch nastanú zmeny v legislatíve v oblasti vlastníctva zbraní. Zmeny však nešpecifikovala.

Hlavný podozrivý je Austrálčan, ktorý podľa premiérkiných slov cestoval po svete a ojedinele sa zdržiaval na Novom Zélande. Pred súd mal predstúpiť v sobotu ráno na základe obvinenia z vraždy. Polícia podľa Ardenovej stále vyšetruje, či ďalší dvaja zatknutí podozriví boli priamo zapojení do streľby.

Medzi obeťami sú aj deti

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová v sobotu oznámila, že medzi mŕtvymi a zranenými v dôsledku piatkových útokov na dve mešity v meste Christchurch sú aj deti. Informovala o tom agentúra DPA. Pri útoku utrpelo zranenia 39 ľudí, ktorých ošetrujú v nemocnici, 11 z nich je na jednotke intenzívnej starostlivosti, uviedla Ardernová. Medzi zranenými sú podľa premiérkiných slov deti aj starší občania, muži aj ženy.

Útok v Christchurch vyvolal historickú reakciu

Všetky synagógy na Novom Zélande ostanú až do soboty uzavreté, znovu sa otvoria v nedeľu. Je to reakcia na dnešný masaker v mešitách v novozélandskom meste Christchurch, ku ktorému sa prihlásil austrálsky nacionalista. Šéf Židovskej agentúry pre Izrael Jicchak Herzog na twitteri napísal, že synagógy sú uzavreté vôbec prvýkrát od príchodu Židov na Nový Zéland.

Novozélandské synagógy tak počas sabatu zostanú neprístupné. Sabat, ktorý začína v piatok západom slnka a končí v sobotu večer po východe prvých hviezd, je najdôležitejším židovským sviatkom.

Denník The Times of Israel napísal, že novozélandská židovská komunita, ktorej história siaha do 30. rokov 19. storočia, sa rozhodla modlitebne uzavrieť v solidarite s moslimami. Portál Jewish News poznamenal, že ďalším dôvodom je bezpečnosť. Obavy o bezpečnosť veriacich spomenula vo vyhlásení zverejnenom na facebooku synagóga v Aucklande.