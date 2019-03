Medové týždne v tropickom raji skončili tragédiou v lietadle: FOTO Nicola (†42) očami dcéry

KANÁRSKE OSTROVY - Londýnčanka Nicola sa z medových týždňov už nikdy nevrátila domov. Tie si plánovala užiť so svojím manželom Jasonom v sopkami obklopenom raji. Žena sa však po prílete necítila dobre. Myslela si, že je len dehydrovaná, no v skutočnosti sa jej priťažilo natoľko, že svoje radovánky ukončila predčasne. Počas letu do Británie Nicola náhle skonala. Dôvod, ktorý stojí za jej smrťou, je doposiaľ neznámy.

Zničená rodina nevesty, ktorá zomrela šesť dní po svadbe na medových týždňoch v Kanárskych ostrovoch, len ťažko hľadá slová. Rebecca (23) sa britským médiám zdôverila, že jej mame bolo po prílete do exotického raja nevoľno.

Nicola Spencerová (†42) preto navštívila tamojšieho lekára, no bola presvedčená, že nejde o nič vážne. Po tom, ako jej zmeral tlak a vylúčil, že by mala zápal močových ciest, jej dovolil odísť. Vyzeralo to, že pod jej zdravotný stav sa podpísal len nedostatok tekutín.

Večer sa jej však ešte väčšmi priťažilo. Svojim deťom preto telefonicky oznámila, že zarezervovala letenky, lebo sa chce vrátiť domov. No lietadlo, ktoré smerovalo do Británie, sa muselo kvôli Nicole odkloniť do Porta, lebo na palube upadla do bezvedomia. Žiaľ, počas cesty zomrela. Pod jej smrť sa podpísal náhly kolaps.

Rebecca o svojej matke povedala, že bola „veľmi tvrdohlavá a starostlivá osoba, ktorá do svojej práce vkladala 110 percent.“ Dcéra si zaspomínala i na jej slová. Mama jej vraj povedala, že pri Jasonovi sa cítila, akoby stretla svoju spriaznenú dušu. Vraj ho spoznala ako 15-ročná. Keď spolu začali randiť, už vtedy vraj vedela, že sa stane jej mužom. Neskôr sa ale rozišli, v roku 2009 znova tvorili pár. Jason si pred ňou pokľakol v roku 2016 a v septembri 2018 sa konala svadba. Ani v súčasnosti ale nie je známe, čo stálo za kolapsom spomínanej ženy.