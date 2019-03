Šéf pražských moslimov reaguje na útoky: VIDEO Výzva, z ktorej behá mráz po chrbte

Vytvorte ochranu mešít

Podľa MF Dnes sa ústredie moslimských obcí od jeho správania dištancovalo, chce od neho vysvetlenie a hovorí, že jeho slová môžu nanajvýš prehĺbiť napätie medzi českou spoločnosťou a moslimami. „V Spojených štátoch amerických sa ľudia bežne ozbrojujú a moslimovia tam pracujú aj ako strážcovia mešít. Tým by sme sa mali inšpirovať, pretože ako vidno, v islamofóbnej vlne sú niektorí ľudia schopní vziať zbraň a ísť strieľať. Vytvoriť ochranu mešít je môj nápad, určite sa to niektorým bratom a sestrám páčiť nebude, pretože majú iný smer, ale ja nechcem byť pasívny a čakať, až terorista vtrhne do mešity,“ hovorí Kušnarenko.

Video už teraz rieši Ústredie moslimských obcí v Českej republike. Jeho predseda Muneeb Alrawi vyhlásil, že od Kušnarenka chce vysvetlenie. „My sa od takých aktivít dištancujeme a toto je úplne nesprávna výzva, načisto zlý krok. Požiadame o vysvetlenie ako pána Kušnarenka, tak celú pražskú obec. Ústredie má právo vylúčiť každého, kto by sa správal nevhodne a hrubo proti názorom ústredia. Toto je precedens, ktorý musíme riešiť, ale znovu opakujem, že sa od tohto kroku dištancujeme,“ povedal Alrawi.

Kušnarenko sa stal novým predsedom pražských moslimov pred mesiacom. Ústredie teraz rieši sťažnosť časti veriacich, ktorí voľby napadli. Bývalý prokurátor z Ukrajiny bol od začiatku vo voľbách favoritom aj preto, že bol v minulosti blízkym človekom bývalého pražského imáma Sámera Šehadeha.

Imám previedol majetok na Kušnarenka

Kušnarenko imáma dokonca zastupoval ako právnik, keď Šehadeha obvinili z podpory terorizmu. Šehadeh nato utiekol do Mauritánie a odtiaľ do Jordánska, kde sa až do novembra minulého roka skrýval. Potom ho zatkla polícia. V tom čase však už všetko svoje podnikanie previedol práve na právnika Kušnarenka. Ten tak dnes ovláda napríklad 67 percent Šehadehovej firmy Alminbar. Zvyšnú tretinu vlastní Miroslav Krakovič – konvertita, ktorého v roku 2014 zvolili za podpredsedu Moslimskej obce v Prahe.

„Firma Alminbar si prenajímala priestory modlitebne na Opletalovej ulici v Prahe a poskytovala ich moslimskej obci,“ uviedol pre MF Dnes istý policajt. Potvrdzuje to i predseda Moslimských obcí v ČR Muneeb Alrawi, moslimovia však vtedy nesúhlasili s prenájmom mešity cez Šehadehovu firmu. Zmluva medzi firmou a moslimskou obcou však bola uzatvorená.

Kušnarenko predtým pracoval ako kriminalista a vyšetroval najťažšie zločiny – ťažké ublíženia na zdraví a vraždy. Následne sa stal prokurátorom a pred dvadsiatimi rokmi presídlil do Česka. Ako sám hovorí, z ekonomických dôvodov. V moslimskej komunite však o ňom počuť, že veľmi často zastupuje Rusov, má výborné kontakty na ruskom veľvyslanectve, alebo že je zástupcom kaukazskej komunity, ktorá má extrémistické názory.