Nové informácie o útočníkovi z Nového Zélandu: Razie v Austrálii, cestoval po celom svete

Razie sa uskutočnili v domoch v mestách Sandy Beach a Lawrence pri východnom pobreží austrálskeho štátu Nový Južný Wales, ktoré sa nachádzajú neďaleko mesta Grafton, kde zadržaný Brenton Tarrant vyrastal. "Hlavným cieľom tejto aktivity je oficiálne získať materiál, ktorý môže pomôcť novozélandskej polícii pri jej prebiehajúcom vyšetrovaní," uviedla austrálska polícia v oznámení s tým, že Tarrantova rodina naďalej spolupracuje s vyšetrovateľmi. Polícia tiež zdôraznila, že nemá informácie o hrozbe pre verejnosť, ktorá by súvisela s útokmi na Novom Zélande.

Dnes 28-ročný pravicový extrémista Tarrant strávil detstvo v Graftone, v poslednom desaťročí však cestoval po svete a v uplynulých rokoch žil v novozélandskom Dunedine. Tarranta obvinili z vraždy po piatkovej masakre v dvoch mešitách v novozélandskom meste Christchurch, ktorá si vyžiadala 50 obetí na životoch a 50 zranených. Austrálsky minister vnútra Peter Dutton v pondelok povedal, že Tarrant strávil za posledné tri roky v Austrálii len 45 dní a nebol na žiadnom zozname sledovaných teroristov.

Minister súčasne odmietol ako "nehanebnú" kritiku, že austrálske protiteroristické úrady zanedbali hrozbu zo strany pravicových extrémistov vzhľadom na zameranie sa na boj proti islamistickým radikálom. Austrálska tajná služba podľa neho dôkladne sleduje aktivity krajne pravicových skupín. Grécke úrady v nedeľu oznámili, že Tarrant navštívil v roku 2016 nakrátko aj Grécko. V marci zmieneného roka bol na ostrovoch Kréta a Santorini, kam priletel z tureckého Istanbulu a strávil tam niekoľko dní. Okrem toho v novembri a decembri dvakrát absolvoval lety s medzipristátiami na gréckom letisku.

Zdroj: SITA/AP Photo/Vincent Yu

Správa prišla po tom, ako susedné Bulharsko a Turecko v piatok po útokoch na Novom Zélande oznámili vyšetrovania pobytu Tarranta v balkánskom regióne. Bulharsko mal navštíviť vlani v novembri, pričom v decembri 2016 zrejme tiež cestoval autobusom cez Srbsko, Chorvátsko, Čiernu Horu a Bosnu. Turecké úrady podľa nemenovaného zdroja vyšetrujú správy, že Tarrant viackrát navštívil krajinu a zostal tam "dlhý čas". Tarrantova stará matka Marie Fitzgeraldová pre austrálsku stanicu Channel Nine v nedeľu povedala, že podľa jej názoru sa jej vnuk po cestách do zahraničia "úplne zmenil".

Zbrane od obchodníka

Majiteľ obchodu so zbraňami v novozélandskom meste Christchurch v pondelok priznal, že predal štyri strelné zbrane a muníciu mužovi obvinenému zo zabitia 50 ľudí v tamojších mešitách, a to prostredníctvom "políciou overovaného procesu internetovej objednávky poštou". Informovali o tom agentúry DPA a AFP. David Tipple, ktorý vlastní obchod Gun City, vo vyhlásení uviedol, že poskytol polícii doklady o nákupe a úplné podrobnosti o predaji týchto zbraní. Podľa jeho slov k nim však nepatrili poloautomatické zbrane, aké páchateľ použil pri útoku.

Tipple dodal, že on i jeho zamestnanci sú "zdesení a zhnusení" piatkovým útokom v Christchurchi. "Nezistili sme nič mimoriadne o tomto držiteľovi (zbrojného) preukazu," napísal. Zadržaný podozrivý, 28-ročný Austrálčan Brenton Tarrant, má zbrojný preukaz od roku 2017. Podľa polície mal pri sebe v čase útoku päť strelných zbraní. Pravicovému extrémistovi, ktorého umiestnili do vyšetrovacej väzby, hrozí doživotie.

Zdroj: SITA/AP Photo/Vincent Thian

Miestne médiá v pondelok informovali, že Tarrant sa plánuje na súde zastupovať sám. Jeho súdom pridelený právnik, ktorý ho zastupoval na sobotňajšom pojednávaní, pre denník New Zealand Herald tiež povedal, že Tarrant sa nezdá mentálne labilný. Pred súd ho najbližšie predvedú 5. apríla. V Christchurchi by sa v pondelok mali konať prvé pohreby obetí piatkovej streľby v dvoch mešitách. Tri dni po útokoch majú úrady vydať prvé obete rodinným príslušníkom. V islame je pritom obvyklé, že zosnulých pochovávajú do 24 hodín, približuje DPA.

Vláda sprísni zbrojnú legislatívu

Novozélandská vláda sa po streleckom útoku v dvoch mešitách v meste Christchurch, pri ktorých zahynulo 50 ľudí, "v zásade" dohodla na opatreniach na sprísnenie zákonov o strelných zbraniach. Príslušnú reformu oznámi do desiatich dní, informovala v pondelok premiérka Jacinda Ardernová. "Urobili sme rozhodnutie ako kabinet, sme jednotní," povedala Ardernová po zasadnutí svojej vlády s tým, že je ešte potrebné doriešiť podobnosti sprísnenia vlastníctva strelných zbraní. Informovali o tom agentúry APF a AP.

Ardernová tiež oznámila preskúmanie práce spravodajských služieb krajiny. Austrálskeho pravicového extrémistu obvineného z masakry pred dobre naplánovaným útokom v mešitách neodhalili a objavilo sa znepokojenie, že tajné služby sa pri odhaľovaní bezpečnostných hrozieb príliš zameriavajú na moslimskú komunitu, píše AP. Austrálska vláda medzitým oznámila, že poskytne ďalšie verejné dotácie na posilnenie ochrany náboženských objektov pred potenciálnymi útokmi. Premiér Scott Morrison uviedol, že k dispozícii bude celkovo 55 miliónov austrálskych dolárov určených na bezpečnostné kamery a systémy, osvetlenie, oplotenie či alarmy.

Zdroj: SITA/AP Photo/Vincent Yu

Morrison zdôraznil, že náboženská sloboda sa musí začínať právom modliť sa a zhromažďovať bezpečne, bez strachu z násilia. "Tak si želám, aby sme toto nepotrebovali v miestach náboženského uctievania v Austrálii, či už to sú chrámy, školy, mešity alebo kostoly. Trápi ma, že je to potrebné. Ale, žiaľ, potrebné to je," povedal Morrison.