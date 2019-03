Tragická nehoda lietadla na Floride: Pád do jazera, záchranári hovoria o piatich mŕtvych

Dvojvrtuľový stroj Piper sa zrútil do jazera Okeechobee, keď sa približoval k regionálnemu letisku. Príčina nehody nebola bezprostredne známa. Úrad šerifa okresu Palm Beach uviedol, že v trupe lietadla našli päť tiel.

PBSO Marine Unit Deputies and @PBCFR personnel recovered five individuals from the aircraft fuselage. All individuals are deceased. The death investigation will be handled by PBSO Violent Crimes Division. The airplane crash will be investigated by the FAA and NTSB. pic.twitter.com/j70gbdjt4h