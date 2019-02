VIDEO Tragédia pri americkom Houstone: Boeing 767 sa zrútil, nikto neprežil

Lietadlo sa po náraze na hladinu rozpadlo a jeho trosky boli v zálive Trinity Bay rozptýlené do vzdialenosti viac než kilometra, vyplýva z vyjadrenia šerifa okresu Chamber, Briana Hawthorna.

​

"Je to pravdepodobne havária, akú by nikto neprežil," uviedol Hawthorne, podľa ktorého sa pohotovostným zložkám na mieste pádu lietadla naskytol pohľad na "úplnú devastáciu".

We’re following reports that an Atlas Air 767 (operating for Amazon Prime Air) has crashed while approaching Houston en route from Miami. #5Y3591



Preliminary tracking data: https://t.co/11y5J2agdO pic.twitter.com/DKFl2wO8zL