Odporný prípad v Poľsku: Matka išla s chlapčekom (2) na ihrisko, po použití šmykľavky nastal horor

Chlapček sa popálil na tejto šmykľavke.

Zdroj: bielsko.slaska.policja.gov.pl

BIELSKO-BIALA - V sobotu 23. marca tohto roka došlo na detskom ihrisku v poľskej obci Biery v Sliezskom vojvodstve k incidentu, ktorý by si neprial zažiť žiadny rodič. Matka sa krátko popoludní vybrala aj so svojím dvojročným synčekom na preliezky a chlapček sa rozhodol, že sa spustí na šmykľavke. Akonáhle ju však použil, začal strašidelne kričať od bolesti. Dieťa previezli do nemocnice s popáleninami prvého a druhého stupňa. Tamojšia polícia sa domnieva, že neznámy páchateľ natrel hojdačky kyselinou a snaží sa ho vypátrať.