Posledná FOTO z rodinnej lyžovačky drása srdce: Mama (†44) si odskočila na záchod, takú ranu nik nečakal

MORZINE - Mala to byť fotka plná radosti, krásna spomienka na rodinnú lyžovačku strávenú vo francúzskych Alpách. Vznikla len pár hodín predtým, než Samantha náhle prišla o život. Jej manžel a 13-ročný syn tŕpli asi hodinu, kým sa dozvedeli tú najhoršiu správu v ich životoch.

Samantha Abbottová (46) si so svojou rodinou užívala lyžovačku v jednom z najkrajších lyžiarskych stredísk Francúzka, v Morzine. Tri hodiny po tom, ako sa spoločne odfotili, zomrela.

Zdroj: FB/Samantha Abbotts

Na spomínanej snímke sa usmieva, uprostred pózuje jej 13-ročný syn Josh a záber uzatvára jej manžel Kevin. Ten pre britský denník The Sun povedal, že bol to ich posledný deň dovolenky.

Samantha, ktorá pracovala ako zubná sestra, si po niekoľkých jazdách odskočila na záchod do reštaurácie. Rodina ju zatiaľ čakala vonku. „Nevidel som, čo presne sa stalo, lebo sme sedeli vonku. Keď bola vnútri už asi desať minút, myslel som si, že Sam sa s niekým zakecala,“ spomína jej muž.

Zdroj: FB/Samantha Abbotts

„To, že niečo nie je v poriadku, sme si všimli, keď okolo nás prebehla čašníčka a keď dorazili lekári,“ pokračuje Kevin, podľa ktorého bojovali o jej život asi hodinu. „Ja s Joshom sme zostali v blízkosti. Pôvodne nám povedali, že ide o srdcový záchvat a že pre ňu prídu leteckí záchranári,“ dodal. Bohužiaľ, žena sa po príchode na toaletu náhle zrútila na zem. Príčinou jej smrti bola krvná zrazenina.

Zdroj: FB/Samantha Abbotts

Josh zostal po strate matky veľmi tichý. Podľa slov jeho otca teraz potrebuje, aby ho neustále objímal. „Znova sa vrátil do školy k svojim kamarátom, dúfam, že mu to pomôže,“ nazdáva sa Kevin, ktorý so Sam majú aj ďalšie dve deti vo veku 16 a 17 rokov. Tie na lyžovačke neboli a smrť matky im Kevin oznámil telefonicky.

„Stále sa usmievala, žiarila šťastím. Bola plná života, bola mojím najlepším priateľom,“ dodal ubolený vdovec.