Mladík sa so psom stratil v lese: FOTO Neuveriteľné, čo ich takmer týždeň držalo pri živote

Oregonskí policajti pátrali po Jeremym Taylorovi (24) päť dní. Mladík sa so svojím psom Allym stratil 24. februára na lesnej ceste v oblasti Sunriver.

Podľa šerifa tadiaľ prechádzal autom a keď zišiel z cesty, uviazol v snehu. Pokúsil sa z miesta odísť, no sneh bol príliš hlboký, a tak sa so psom vrátil do auta. Následne mal zaspať. Do rána však napadlo ešte viac snehu.

Zdroj: FB/Jeremy Taylor

Po mladom mužovi pátrali tamojší policajti, ktorí požiadali o súčinnosť aj verejnosť. Nájsť sa im ho podarilo vďaka náhode. V prvý marcový deň do zapadnutého vozidla totiž narazil skútrista, ktorý o nehode upovedomil políciu.

Len čo na miesto oznámenia prišla záchranná technika, ukázalo sa, že v aute bol hľadaný mladík s jeho štvornohým priateľom. „Jeremy a Ally boli objavení v dobrom zdravotnom stave. No po piatich dňoch boli poriadne vyhladovaní,“ uviedla na svojej sociálnej sieti policajná stanica z príslušného okresu.

Zdroj: FB/Jeremy Taylor

„Jeremy sa udržiaval v teple pravidelným štartovaním motora, mal zásoby niekoľkých balení s mexickou omáčkou,“ dodal šerif.

Po hroznom incidente si dokonca mladík na svojom Facebooku zavtipkoval. „Pikantná omáčka od Taco Bell zachraňuje životy. Ďakujem vám. Ja aj môj pes Ally sme už v bezpečí. Naozaj si vážim vašu pomoc. Mal som veľké šťastie,“ odkázal Jeremy.