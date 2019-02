České hnutie ANO si volí vedenie: Jediným kandidátom na predsedu je Babiš

Snem sa tradične koná v pražskom Centre pohybovej medicíny. Delegáti sa zišli o deviatej hodine. Po schválení programu snemu vystúpil Babiš. "Naše hnutie zásadne zmenilo politickú scénu, meníme Česko, vnímame, čo hovoríte," vyhlásil v úvode. Zdôraznil, že kritici ANO hovoria, že hnutie nie je ani naľavo, ani napravo a že nemá ideológiu.

"Rád by som už konečne k tejto polemike povedal niečo zásadné. My sme hnutie, ktoré sa orientuje na všetkých občanov Českej republiky. A prečo? Pretože máme program pre dôchodcov, živnostníkov, podnikateľov, vedcov, študentov, športovcov, ľudí z kultúry," pokračoval Babiš. "Ak niekto hovorí, že nie je možné, aby sme boli pre všetkých, tak sme. Bol by som rád, aby naši kritici nehovorili, že sme divní, nie sme divní," povedal.

Popoludní vystúpia s prejavom ministri za ANO aj europoslanci. Vedenie si hnutie zvolí v elektronickej voľbe okolo 15.00 h. Jediným adeptom na predsedu je Babiš. Prvým podpredsedom zrejme zostane doterajší druhý muž ANO Jaroslav Faltýnek. Hnutie si bude voliť aj štyroch podpredsedov. Nominácie má zatiaľ šesť ľudí. Najviac ich má Petr Vokřál, a to 13. Jedenásť nominácií dostal minister životného prostredia Richard Brabec.

Deväť nominácií získala Jaroslava Pokorná Jermanová, osem predseda Snemovne Radek Vondráček. Po jednej nominácii majú ostravský primátor Tomáš Macura a hajtman Moravskosliezskeho kraja Ivo Vondrák.