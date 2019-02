Babišova sexi manželka to poriadne prepískla: PREBOHA, to v čom prišla?!

Monika Babišová

Zdroj: Instagram M.B.

PRAHA - Už niekoľko rokov patrí manželka českého politika Andreja Babiša (64) so slovenským pôvodom k najlepšie oblečeným dámam Českej republiky. Tentoraz to však Monike Babišovej (45) absolútne nevyšlo a namiesto toho, aby zažiarila, stal sa pravý opak. Na premiére muzikálu sa ukázala v šatách, ktoré absolútne nelichotili jej postave a navyše ukázali viac, ako by sa patrilo.