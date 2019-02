Pomáhanie najstarším a nekonečná láska: Klobúk dole, z kroku Britov vám vyhŕknu slzy

Listy a pohľadnice mohli byť vložené do desiatich makiet starodávnych červených poštových schránok, rozmiestnených po celom Londýne a niekoľkých ďalších veľkomestách. Darčeková spoločnosť Red Letter Days (Sviatky), ktorá s nápadom prišla, počas štvrtka rozoslala odkazy osamelým starším adresátom vo vybraných opatrovateľských zariadeniach.

"Napísala som: 'Milujeme vás, vážime si vás, myslíme na vás,'" povedala pre agentúru AFP Shivanee Pattniová, 26-ročná marketingová manažérka, keď 12. februára dopísala odkaz a hodila ho do schránky na svojom pracovisku v centre Londýna. "Myslím, že je to úžasná akcia," dodala. "Je pekné, že na nich niekto myslí."

Projekt sa uskutočňuje s pomocou americkej spoločnosti WeWork poskytujúcej kancelárske priestory, ktorá povolila umiestniť vo vestibule niektorých svojich nehnuteľností sedem takýchto schránok. Spoločnosť WeWork má v Británii vyše 40.000 členov. Ich reakcia na oznam o možnosti napísať odkaz seniorom bola "ohromujúca", ako povedal riaditeľ WeWork v Británii Ross Grieve. Niektoré schránky boli totiž preplnené.

S projektom pomáha takisto britská organizácia Kampaň za ukončenie osamelosti (Campaign to End Loneliness), ktorá odhaduje, že v Británii žije deväť miliónov osamelých ľudí — štyri milióny z nich sú staršie osoby. "Veľmi sme to chceli podporiť, pretože to núti ľudí myslieť na osamelých a izolovaných ľudí, ktorých možno majú vo svojom živote," povedal predstaviteľ kampane Daniel Pattison.