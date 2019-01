Španielsko v slzách kvôli Julenovi (†2): Spadol do šachty, záchranári vytiahli len telíčko

Chlapec podľa rodičov 13. januára skĺzol dolu úzkym skúšobným vrtom. Otvor urobili robotníci, ktorí hľadali vodu, ale zostal nezakrytý.

Nešťastie sa stalo na vidieku pri dedine Totalán neďaleko mesta Malaga. Dieťa sa tam hralo a spadlo do otvoru v priemere iba 25-30 centimetrov.

Tragedy as body of boy, 2, found after horror fall down 300ft well #Spain #Malaga #julenrescue #julenupdateinenglish #JulenRosello https://t.co/1M99e21dF9 pic.twitter.com/1Y3ElCbqKO